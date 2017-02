Coulissen neemt Schaffelaartheater over 'met behoud van couleur locale'

BARNEVELD - Burgemeester en Wethouders stellen de gemeenteraad voorom de exploitatie van het Schaffelaartheater over te laten nemen door Coulissen podiumexploitatie BV - mét behoud van de brede programmering, de maatschappelijke functie en de rol van de vrijwilligers.

Het college vindt – mede op basis van verschillende externe onafhankelijke onderzoeken – dat dit het beste is voor de toekomst van het theater, zo stelt het college vandaag in en persverklaring. "Het college vindt het Schaffelaartheater een belangrijke culturele voorziening van en voor Barneveld; daarom zal in de nieuwe situatie aandacht blijven voor het behoud van een brede programmering, de functie die het theater in de samenleving heeft en de rol van de vrijwilligers. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage daalt met dit overnamevoorstel op termijn naar € 250.000,-."

Het Schaffelaartheater werd in 2009 geopend. Vanaf 2010 bleek het – met name vanwege tegenvallende commerciële verhuringen – te kampen met een structureel verlies. De gemeente Barneveld besloot in 2011 om de jaarlijkse bijdrage te verhogen naar € 250.000,- per jaar mét de afspraak, dat bestuur en directie van het theater een bedrijfs- en beleidsplan zouden opstellen. Medio 2015 vroeg het Schaffelaartheater om de bijdrage te verhogen naar € 445.000,-. Op 16 december 2015 besloot de gemeenteraad met deze verhoging in te stemmen, maar droeg het college tegelijkertijd op, onderzoek te doen naar alternatieve exploitatie- en besturingsvormen van het Schaffelaartheater én mogelijkheden om het subsidiebedrag te verlagen.



Onderzoek

Het college heeft de afgelopen periode een aantal vergelijkbare theaters in Nederland bezocht. Het college liet zich hierbij ondersteunen door Langedijk SWO. De verkenningen van dát moment waren aanleiding om nader onderzoek te doen. Medio 2015 liet Coulissen podiumexploitatie BV weten, interesse te hebben in (de overname van de exploitatie van) het theater. Het college en het bestuur van het Schaffelaartheater vonden het aanbod van Coulissen de moeite van het onderzoeken waard (de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Barneveld in de exploitatie van het theater zou op termijn kunnen dalen naar € 250.000,-).

Vanwege deze ontwikkelingen volgde een tweede onderzoek, dat werd uitgevoerd door Langedijk SWO en BDO. Het college stelde in overleg met de raad een klankbordgroep van raadsleden in om de raad zo maximaal mogelijk bij het onderzoeksproces te betrekken. In dit tweede onderzoek stonden onder andere de financiële toekomst, de positie van de vrijwilligers, de maatschappelijke verbreding van het Schaffelaartheater en de financiële gegoedheid van Coulissen centraal.

Mediation

De gemeente Barneveld heeft een ultieme poging gedaan – samen met een externe partij – om te bekijken of een samenwerking tussen het Schaffelaartheater BV en Coulissen podiumexploitatie BV mogelijk was. De mediator heeft op basis van die gesprekken moeten constateren, dat bemiddeling – met als doel te komen tot samenwerking – weinig kans op succes biedt.

De gemeente heeft ten slotte een grondig financieel boekenonderzoek met betrekking tot de (financiële) positie van Coulissen podiumexploitatie BV laten uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn positief.

Op basis van de verschillende onderzoeken, door de gemeente en/of door externe partijen uitgevoerd, en de uitkomsten daarvan, stelt het college de gemeenteraad voor om de exploitatie van het Schaffelaartheater uit te besteden aan Coulissen podiumexploitatie BV.

Het college is ervan overtuigd dat

- overname het beste scenario is voor een gezonde toekomst van het Schaffelaartheater;

- er sprake blijft van een brede (en verder te verbreden) programmering;

- de eigen 'couleur locale' en de maatschappelijke functie blijven behouden;

- de gewaardeerde inzet van de vrijwilligers wordt gegarandeerd.

Couleur locale

Het college vindt het Schaffelaartheater een belangrijke voorziening voor veel inwoners van Barneveld en de omliggende regio. Voor de theaterfunctie wordt volgens B en W terecht de slogan "van, voor en door de Barneveldse samenleving" gehanteerd. "Cultuurbeleving door kunst en theater draagt bij aan verruiming van het blikveld, verbinding van mensen en het ontdekken van individuele ontwikkeling van jong en oud. Het theater heeft in de afgelopen jaren kunnen functioneren door de vrijwillige inzet van veel Barnevelders". Het college heeft "veel begrip voor de gevoelens in de samenleving, die de afgelopen maanden zijn geuit. Het college heeft daarom de grote maatschappelijke betrokkenheid en de stevige verbinding van het theater met de lokale gemeenschap als één van de kaders voor het onderzoek verwerkt, waardoor sprake is van de continuïteit van het theater, de culturele functies en de betrokkenheid van velen bij dit theater."



Het voorstel van het college wordt besproken tijdens de commissievergadering van 7 maart 2017. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op woensdag 22 maart 2017 een definitief besluit neemt.