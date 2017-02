Wat gaat Barneveld stemmen?

De één weet het al, de ander nog volstrekt niet… Op 15 maart kunnen we weer kiezen voor de samenstelling van de Tweede Kamer. Barneveld Vandaag vroeg een aantal willekeurig gekozen plaatsgenoten, welk hokje rood gemaakt wordt.

Door Leo Polhuys

BARNEVELD – Mevrouw D. Bakker uit Barneveld weet het nog niet. ,,Het is allemaal een grote rotzooi in Den Haag, maar ik denk wel dat ik ga stemmen,'' zegt ze. ,,Om een goede keus te kunnen maken, kijk ik regelmatig op de Stemwijzer. Maar ik denk toch dat het ChristenUnie wordt.''

Barnevelder J.A.H. van de Steeg gaat SGP stemmen. ,,Dat doe ik mijn hele leven al. Ik weet natuurlijk niet of ik met mijn stem veel invloed zal kunnen uitoefenen, maar ik wil in elk geval een principiële keus maken.'' Ook mevrouw H. Kuiper gaat stemmen en heeft haar keus gemaakt. ,,Het wordt SGP.''

Mevrouw C. van Middendorp heeft nog geen keus gemaakt. ,,Het valt niet mee. Ik zat te denken aan het CDA maar dat is nog niet zeker. Ik moet nog eens goed kijken op de Stemwijzer. De partijen beloven van alles, maar na de verkiezingen moeten ze het waarmaken. Het is net als met de kerken; er is geen één partij waar je het altijd voor de volle 100 procent mee eens bent.''

Ook onder een aantal stemgerechtigden in onze regio heeft cynisme ten aanzien van de politiek toegeslagen. De heer G. Vos: ,,Waar moet je nu op stemmen? Je wordt constant belazerd. Bij de grote partijen vallen regelmatig politici af vanwege fraude. Ik weet het echt niet.'' G. Sluiter heeft evenmin al een keus bepaald. ,,Ik weet ook niet of ik wel ga stemmen. Partijen gaan toch hun eigen gang.''

Mooie verhalen

Plaatsgenoot G. Wassink weet het nog niet. ,,Ik zit in elk geval aan de linkerkant. Ik laat me in elk geval leiden door de cijfers die uit de peilingen naar voren komen. Mede aan de hand daarvan kan ik dan mijn keus bepalen. Toch blijft het lastig met al die mooie verhalen van de politieke partijen. Er worden op dit moment heel wat miljarden uitgedeeld… Wat politici de ene dag zeggen, kan de volgende dag weer heel anders liggen. Kijk maar naar Trump…''

G. van de Kamp gaat zeker stemmen. ,,Kan best zijn dat ik CDA ga stemmen zoals ik de afgelopen jaren heb gedaan maar ik weet het nog niet zeker. Er zijn zoveel partijen die meedoen. Al die splinters, dat maakt het wel lastig…''

Eén van de zaken waar de 62-jarige Voorthuizenaar naar wil kijken, is wat partijen zeggen over de pensioengerechtigde leeftijd. ,,Hoewel ik niet direct geloof dat die weer naar 65 jaar gaat.''

Mevrouw L. de Groot uit Barneveld gaat zeker stemmen. ,,Ik ben met 62 jaar niet de jongste meer en opgevoed met het idee dat je van je stemrecht gebruik moet maken. Dus ik ga zeker stemmen want dan heb je invloed. Ik weet ook al wat ik ga stemmen. Maar wat mijn keus is, ga ik u niet zeggen…''

Mevrouw B. Engels gaat in elk geval links stemmen. ,,Om een tegenwicht te bieden aan de rechtse wind die er momenteel waait. Het is een strategische stem want normaal stem ik ChristenUnie. Ik weet nog niet wat het wordt. PvdA denk ik.'' H. Kuiper weet pas in het stemhokje welk hokje hij rood kleurt. ,,Het is lastig met die kleine partijen. Maar ik vind het ook moeilijk om een keus te maken uit de grote clubs. Het zou wel eens de kant van de ChristenUnie uit kunnen gaan maar ik moet me nog eens goed in de politiek verdiepen. Mijn keus staat nog niet vast.''