Sportief in Barneveld: Nieuwe ruimte voor sport en spel

Door Leo Polhuys

BARNEVELD – Zorgboerderij Groot Kootwijk tussen Barneveld en Terschuur heeft de sportruimte geheel opnieuw ingericht. Op woensdagmiddag en zaterdag zijn hier groepen sporters lekker actief met voetballen of basketballen. De jongeren hebben zelf een naam gekozen: Erfzicht.

,,De ruimte is gezellig ingericht en voorzien van onder meer een zitje,'' vertelt een enthousiaste sportjuf Martine de Vos. Zij begeleidt de sporters op woensdag en de ene zaterdag, meester Marco Brandsen op de andere zaterdag. De sporters zijn jongeren tussen de elf en veertien jaar, vrijwel altijd jongens.

Sociaal

,,We doen niet aan competitie, maar de jongens kunnen wel lekker hun energie kwijt tijdens het sporten. Hoofddoel is samenwerken en het onderhouden en vergroten van sociale vaardigheden door bijvoorbeeld te leren omgaan met winst, verlies en communicatie,'' zegt Martine.

In elke sportgroep zijn zes jongens actief. Op de zorgboerderij wordt ook dagbesteding aangeboden aan deelnemers van vijf jaar tot zestien plus en ouderen.

Zorgvraag De zorgboerderij is in 2009 opgericht. In 2014 is de deel omgebouwd in een ruimte die Stalzicht heet. Eind 2016 is de varkensschuur omgebouwd tot Erfzicht.

Op de zorgboerderij komen wekelijks zo'n veertig jongeren met een zorgvraag. Er wordt gewerkt met kleine, vaste groepen. Het zorgteam speelt op hun hulpvragen in door op basis van een zorgplan activiteiten aan te bieden, zoals sport en spel. Andere activiteiten zijn onder meer de creagroep en de huis-, tuin- en keukengroep.