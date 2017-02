Barneveld introduceert Sportpas

BARNEVELD - In de gemeente Barneveld kunnen inwoners dit jaar met een Sportpas op een gemakkelijke manier kennismaken met verschillende sporten. Met de Sportpas kan men verschillende sporten uitproberen en ontdekken welke sport het beste bij iemand past.

De gemeente zet de Sportpas in om inwoners meer te laten sporten en bewegen. Niet alleen is dat gezond, maar het brengt mensen ook gemakkelijker met elkaar in contact. Daarnaast ondersteunt de Sportpas de verschillende sportverenigingen in de gemeente.

De gemeente Barneveld inventariseert op dit moment welke verenigingen hun sport of activiteit willen aanbieden voor de Sportpas. De eerste activiteiten gaan dan in april 2017 van start. In maart van dit jaar start de gemeente de informatie over de Sportpas voor de inwoners op. Inwoners weten dan hoe ze een Sportpas kunnen aanvragen en uit welk sportaanbod ze kunnen kiezen.