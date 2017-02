Sportief in Barneveld: Barneveldse kinderen op bootcamp

Door Leo Polhuys

BARNEVELD - Zo'n vijftig kinderen van de groepen 7 en 8 van basisschool De Branding in Barneveld deden afgelopen dinsdag mee aan de bootcamples in het Schaffelaarsebos. Met stoere onderdelen als autobanden trekken en andere oefeningen werden de spieren flink in beweging gezet.



,,En dat is ook precies de bedoeling,'' zegt Ingrid Bruinink. Zij is combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs bij de gemeente en verzorgde het bootcamp.

,,Belangrijkste doel van het Be Active team van de gemeente is kinderen lekker te laten bewegen, te laten samenwerken, grenzen verleggen en hen kennis te laten maken met een breed sportaanbod.'' Basisscholen kunnen zich inschrijven voor diverse sportactiviteiten.

Naar buiten

Ingrid: ,,We hebben vorig jaar onder meer natte gymles, judo en bootcamp verzorgd in Voorthuizen en bieden dit jaar ook diverse sporten aan. Het programma is op maat voor elke school en past in principe in de gymles. Als het even kan, gaan we naar buiten. ''

Bikkelen

Tijdens het sportprogramma worden diverse groepsopdrachten uitgevoerd.

,,Maar er is ook ruimte voor het zwaardere werk, waarbij de kinderen moeten bikkelen,'' zegt Ingrid.

De leerkrachten gaan mee tijdens de lessen. Een aantal van hen neemt ook actief aan het programma deel.



Vernieuwing

Ingrid: ,,Op dit moment bieden we bootcampactiviteiten aan maar het kan best zijn dat over een tijdje iets anders actueel is. Zo gaan we de scholen binnenkort ook Slackline aanbieden.''