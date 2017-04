Sportief in Barneveld: KV Revival Terschuur moet hard werken om in eerste klasse te blijven

sportief in barneveld kv revival terschuur moet hard werken om in eerste k

TERSCHUUR – Korfbalvereniging Terschuur moet hard werken om in de eerste klasse te blijven. Dat zegt algemeen bestuurslid en p.r. man Bert van de Glind. ,,Ons eerste speelt voor een kleine club erg hoog, (eerste klassse) maar dit seizoen is er veel blessureleed en dat merk je in een kleine club direct. De laatste wedstrijden zijn dan ook erg spannend. We moeten strijden om in deze klasse te blijven.''

Door Leo Polhuys

De club heeft 125 leden verdeeld over drie seniorenteams, vijf jeugdteams en een juniorenteam. Er wordt gespeeld op Sportpark Overbeek in Terschuur. Van de Glind: ,,We werken nauw samen met de Terschuurse boys. Een goede en leuke samenwerking. In de winter spelen we in de Veluwehal.''

Sponsoren

De website maakt sinds kort dankzij twee nieuwe sponsoren voor de standen en uitslagen direct gebruik van de informatie uit Sportlink, hét uitslagensysteem van KNKV en KNVB. Hierdoor kan de vereniging nog actuelere standen geven. Speciaal voor de website zijn twee sponsoren actief. Van de Glind: ,,Niet alleen nieuwe, maar ook onze huidige sponsoren zijn natuurlijk erg belangrijk. Dankzij hen heeft elk team een mooi nieuw trainingspak, shirt en mooie tas. Onze sponsoren zorgen ervoor dat de contributie lager kan blijven en kunnen we allerlei activiteiten organiseren. '' Ook de vaste trainer voor het eerste wordt ingehuurd dankzij sponsoring.