Sportpas Barneveld biedt kennismaking aan

BARNEVELD - De gemeente Barneveld heeft Sportpas Barneveld geïntroduceerd. Via Sportpas Barneveld kunnen inwoners op een gemakkelijke manier kennismaken met verschillende sporten. Door het uitproberen van verschillende sporten, kunnen inwoners ontdekken welke sport het beste bij hen past. Er zijn activiteiten voor verschillende leeftijden. Het aanbod van activiteiten is gratis of tegen een zeer

gereduceerd tarief. Een echte pas is niet nodig. Inwoners kunnen eenvoudig de Facebookpagina 'Be Active Barneveld' bezoeken en het totale sportaanbod van alle deelnemende verenigingen in de gemeente Barneveld zien.



Wethouder Didi Dorrestijn-Taal is enthousiast over Sportpas Barneveld: "Ons activiteitenteam Be Active heeft samen met de sportverenigingen een gevarieerd en sportief aanbod voor inwoners kunnen samenstellen. Negentien verenigingen doen mee! Het is mooi dat inwoners zo kunnen kennismaken met verschillende sporten, zoals bijvoorbeeld badminton, dammen, paardrijden of hip hop en streetdance. Met Sportpas Barneveld willen we inwoners stimuleren om meer te bewegen of te sporten en zo op een leuke en ontspannen manier sportief met andere mensen bezig te zijn. Niet alleen gezond, maar dus ook gezellig. Ik nodig iedereen uit om de Facebookpagina van 'Be Active Barneveld' te bezoeken en het album van de Sportpas door te bladeren."