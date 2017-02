Van de Voorzitter: Jenny Drost wil iets kunnen betekenen

Het besturen zat al vroeg in haar. Ze vindt het gewoon heerlijk zeggenschap te hebben, om daarmee op te komen voor mensen die niet zo vanzelfsprekend hun weg vinden in de maatschappij. "Wil ik dan zelf gehoord worden, dan moet ik ervoor zorgen dat ik op een plek kom waar ik iets kan zeggen." Daarom is Jenny Drost nu voorzitter van de Raad van Toezicht van Zorggroep ENA, waaronder drie woonzorgcentra vallen: Ruimzicht in Barneveld, Nieuw Avondrust in Voorthuizen en Huis in de Wei in Scherpenzeel.

Door Judith van den Wildenberg

BARNEVELD - "Vroeger ben ik al snel betrokken geraakt bij het jeugdwerk in de kerk. Eerst bij de jeugdclubs en later bij de jeugdvereniging waar aan kadervorming werd gedaan en ik leerde besturen. Heel goed om te doen, we organiseerden van alles, van thema-avonden tot uitjes en daar leerde je veel van. Ik merkte toen al, ik was 17 jaar, dat het me paste om sturing te kunnen geven. Later in Rheden heb ik mij ook ingezet voor de emancipatie van de vrouw , en daarmee een Vrouwennetwerk opgezet en een provinciale vrouwendag georganiseerd."

Kwetsbaar

Jenny wordt met name geraakt door de kwetsbare kant van mensen en weet dat ze daarin iets kan betekenen.

"Ik stel mezelf vaak de vraag: waarom worden oudere mensen niet gehoord, waarom worden mensen in de psychiatrie niet voor vol aangezien, waarom hebben kinderen met een rugzak geen of minder stem? Wij zijn wij dat we zomaar voor ze zouden mogen beslissen? Al die kwetsbare mensen hebben het recht dat anderen voor ze opkomen. Dat hoeft niet op een bazige of vervelende manier. Dat kan juist door overleg, door met elkaar in gesprek te blijven. Maar wel met een 'open mind', waarbij je dus wel die vragen steeds kunt stellen."

Regels

In eerste instantie ging ze werken in de psychiatrie, nu is ze werkzaam als projectdirecteur bij ROC Midden Nederland en als zodanig betrokken bij jongeren in kwetsbare posities, zoals schoolverlaters. "Daar merk je ook dat als je de regels precies toepast, veel mensen er niet in passen. Mijn uitdaging is om er op een andere manier naar te kijken."

Houvast

Ze is opgegroeid met de kerk en het geloof is nog steeds haar houvast. "

De wereld verandert en de kerkelijke verbanden worden losser. Ook in verenigingen en organisaties zie je dat, mensen willen zich minder binden. Tegelijkertijd zie je dat mensen wel behoefte hebben aan een basis, waar je bij wilt horen. Dat kan een kleine kring zijn, een netwerk of mensen die om je geven. Of alles tegelijk! Zelf hoor ik graag bij Zorggroep ENA. Daar ben ik voor vier jaar benoemd, met een uitloop naar acht jaar. Dat is te overzien, zo'n periode. Ik kan hier mijn steentje bijdragen dat mensen op een goede manier oud kunnen worden, een plekje hebben in hun eigen omgeving en dat we goed voor ze zorgen. Het thema van Zorggroep ENA spreekt me dan ook zeer aan: Samen midden in het leven. Want ook een oudere telt gewoon mee in onze maatschappij."