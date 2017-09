Preufpluim 2017 naar vrijwilligers Brandweer Barneveld

BARNEVELD - Traditioneel zet de organisatie van Hét Preuvenement in Barneveld een aantal vrijwilligers in in het zonnetje. Donderdag 31 augustus, de tweede dag van Hét Preuvenement, valt die eer te beurt aan de vrijwilligers van Brandweer uit Barneveld en aan vrijwilligers van de Stichting Tsjernobyl.

De brandweerlieden worden onderscheiden met de 'Preufpluim 2017'. De vrijwilligers van de Stichting Tsjernobyl ontvangen een waardecheck uit handen van de bestuurslid Jaap van der Veer. Beide groepen worden ontvangen en toegesproken door Klaas Wilting.

Speciale gast Klaas Wilting is aanwezig omdat hij officieel Ambassadeur is van Europa Kinderhulp en kinderen heeft opgehaald in Wit Rusland, die daar hebben geleden onder de Fall-Out van de ramp in Tsjernobyl. Tijdens zijn periode als politiewoordvoerder heeft hij veel te maken gehad met brandweermensen. Wilting zal beide vrijwilligersgroepen vertellen over zijn ervaringen.

De vrijwilligers zijn uitgenodigd door de organisatie van Hét Preuvenement. Behalve dat de brandweervrijwilligers de Preufpluim 2017 krijgen worden ze door de organisatie getrakteerd op een hapje en drankje. Wethouder Hans van Daalen zal ze bedanken voor hun betrokkenheid en inzet als hulpverlener bij de Brandweer. De vrijwilligers van de Stichting Tsjernobyl, die tijdens Hét Preuvenement de debrasseer-service uitvoeren, ontvangen van de organisatie dus een waardecheck.

In 2016 werden de vrijwilligers van de Maaltijd aan Huis door de organisatie van Hét Preuvenement getrakteerd, ook zij ontvingen een "PreufPluim".