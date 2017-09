Compensatie na Fipronil?

Dat het Fipronil-schandaal juist in deze buurt zou leven hadden we wel verwacht. Maar dat we zoveel reacties kregen op onze 'Wat vind jij?' van vorige week, verraste ons toch ook. We stelden de vraag of u - net als de Christen Unie-fractie van Gelderland - ook vond dat door het schandaal gedupeerde pluimveehouders een vergoeding moeten krijgen.

BARNEVELD - Onze poll op Facebook werd massaal gelezen en bijna honderd procent van de reageerders zeiden 'JA' op onze vraag. Reden genoeg om ook de plaatselijke politiek te vragen wat zij er van vinden. En belangrijker nog, hoe gaan ze dat dan voor elkaar krijgen. Ook kregen we een reactie van de CU-statenfractie. Die zijn vooralsnog niet tevreden.

Resultaten van de poll

Wat feiten op een rij: De poll op onze Facebooksite bereikte maar liefst 9028 personen. Twintig van hen reageerden met een opmerking onder de poll, allemaal steunden ze de oproep. 251 personen waren het eens met de vraag (zij vulden een hartje of duimpje in), slechts één persoon vond dat een vergoeding niet terecht zou zijn. Overduidelijk een oproep dus om de getroffen pluimveehouders ook financieel te ondersteunen.

Christen Unie Barneveld

We vroegen ook de politieke fracties van Barneveld om te reageren op de vraag. Tot nu toe kregen we van twee partijen een reactie. De Christen Unie schrijft: "De ChristenUnie vindt dat de overheid de helpende hand moet uitstrekken richting deze pluimveehouders, om er voor te zorgen dat de boeren bedrijven niet omvallen." Ze zien mogelijkheden om de staat en provincie een noodfonds te laten opzetten. Als dit noodfonds niet voldoende is, denken ze aan aanvullende maatregelen vanuit de gemeente. Zoals het kwijtschelden van gemeentelijke belasting zoals de OZB of het beschikbaar stellen van bedrijfskapitaal uit de BBZ ( besluit bijstandverlening zelfstandigen ).

"Welke van deze mogelijkheden de beste is of zijn, moet onderzocht worden. In ieder geval lijkt een steunfonds ons noodzakelijk. De maatregelen van de overheid nemen niet weg dat ook de banken hun rol moeten spelen. Doel van dit alles is dat de boeren bedrijven niet omvallen, maar de kans krijgen om door te gaan," aldus de CU.

Burger Initiatief Barneveld

Ook de fractie van Burger Initiatief Barneveld reageerde: "Onze fractie ziet inderdaad graag dat de pluimveehouders die getroffen zijn voor een deel een schadevergoeding krijgen van de overheid. Niet zomaar, omdat dit ze overkomen is, maar vooral omdat dit hele schandaal in onze ogen deels te wijten is aan de falende overheid. Niet expres natuurlijk. Het mag niet zo zijn dat de sector nu de nek omgedraaid wordt door falend beleid van de overheid en zeker niet omdat daarvoor ook al is gewaarschuwd, volop. Want het is natuurlijk niet alleen mis gegaan in de pluimveesector," schrijft fractievoorzitter Judith van den Wildenberg.

"Als fractie kunnen wij dit probleem niet oplossen, maar wel kunnen ook wij bij de landelijke politiek (onze eigen contacten) en bij de betrokken partijen in de gemeente Barneveld blijven aankaarten dat wij onze pluimveehouders een warm hart toedragen en dat wij met elkaar deze medemensen niet in de steek mogen laten."

De andere fracties hebben nog niet gereageerd. Wel reageerde de statenfractie van de CU, die als eerst pleitte voor een noodfonds. We vroegen hen of ze al reactie hadden van het college van Gedeputeerde Staten en wat er moet gebeuren om herhaling te voorkomen.

CU Statenfractie

Statenlid Dirk Vreugdenhil schreef: "Wij hebben nog geen officiële reactie ontvangen van GS. Echter, de inkt van onze vragen was nog niet opgedroogd, of gedeputeerde Markink had via de media al een reactie gegeven. ("de provincie is er niet om problemen van pluimveehouders op te lossen" zei Markink op Omroep Gelderland, red.) Het moge duidelijk zijn dat wij teleurgesteld zijn in deze reactie. Wij zien de pluimveesector als een belangrijke Gelderse economische sector. In zo'n geval verwachten wij van de politiek dat je naast de getroffen mensen staat in het leed dat ze te verduren hebben en kijkt op welke manier je te hulp kan schieten. In de afgelopen dagen zijn duizelingwekkende schadebedragen voorbij gekomen. In zo'n geval moet je kijken wat er nodig is om de sector te hulp te schieten en deze sector te behouden voor Gelderland, Nederland en als voorbeeld voor de rest van de wereld." Op de vraag hoe de CU gaat zorgen dat het noodfonds er wel komt schrijft Vreugdenhil: "Het is van groot belang dat er bij het ministerie van VWS wordt aangedrongen op een regeling om getroffen pluimveehouders te helpen. Staatssecretaris van Dam lijkt enigszins in beweging te komen, maar het blijft nodig om bij het Rijk de ernst van de situatie onder ogen te brengen."

Toekomst

Wat moet er gebeuren om dit soort scenario's te voorkomen in de toekomst, vroegen we tenslotte aan Vreugdenhil. "Het is nog te vroeg om de precieze gevolgen te overzien. ook is er een hoop onduidelijkheid ontstaan over de wijze waarop dit allemaal tot stand is gekomen. Ook de rol van de NVWA staat ter discussie. Ik wil niet vooruitlopen op een schuldvraag, maar wat mij betreft moet er wel een grondig onderzoek komen over wat er nu allemaal is gebeurt en wat er beter kan. Uit zo'n onderzoek kunnen we lessen trekken."