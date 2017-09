Internationale dansen bij Dansgroep Mondial

BARNEVELD - In 2018 bestaat Volksdansvereniging Mondial 50 jaar. Toch zijn ze - volgens eigen schrijven - niet erg bekend in de eigen gemeenschap. 'Dans je? Waar dan? In Barneveld, echt?', horen de leden vaak. Dat moet natuurlijk anders. Ze willen meer leden en nodigen iedereen uit om tijdens de open lessen in september mee te dansen. Onder leiding van Liedewijde Mars worden internationale dansen gedanst. Volksdansen is geschikt voor jong en oud en goed voor lijf en hersenen. Wil je mee dansen, kijk dan op www.mondialdansen.nl voor meer informatie.