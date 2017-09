Wat vind jij: Genderneutraal of niet?

BARNEVELD - Iedere week leggen we de lezers van Barneveld Vandaag een vraag voor. Die kan overal over gaan en iedereen mag zijn mening geven. De vraag die we dit keer stellen gaat over de 'Genderneutraliteit'. Steeds vaker kiezen instanties ervoor om geen onderscheid meer te maken tussen mannen en vrouwen. 'Goedenavond Dames en heren' wordt bij de NS dan 'Hallo beste reizigers'. Valt hier wat voor te zeggen en hoever moet het dan gaan? Mag je een 'meisje' straks alleen nog aanspreken als 'jongmens'? En hoe zit het ook alweer met genderneutrale toiletten? Ga naar onze Facebooksite en stem mee.