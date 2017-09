Nationale keuring Clun Forest schapen in Kootwijkerbroek

KOOTWIJKERBROEK - Zaterdag 26 augustus wordt in manege Voorwaarts de belangrijkste keuring van de Clun Forest schapen gehouden. Na 2 regionale keuringen in het noorden en zuiden van ons land, treffen de fokkers elkaar in Kootwijkerbroek om hun dieren te showen en te wedijveren om de titels: “Mooiste Clun Forest schapen van het Nederland”. Hiervoor zullen de Engelse keurmeesters Rex Vincent en zijn echtgenote de oversteek maken om de schapen te komen beoordelen. De enige wolkeurmeester van Nederland Margot Wittendorp zal de wol komen keuren.

De Clun Forest is een bijzonder schapenras. De oorsprong ligt in de bosrijke heuvels van het plaatsje Clun op de grens van Engeland en Wales. Na 1900 groeide dit ras uit tot een van de grootste rassen in Groot-Brittannië. De Clun Forest is een prima schaap met zeer goede gebruiksmogelijkheden. Zo beschikt het over uitstekende moedereigenschappen, geeft veel melk en brengt met gemak meerlingen groot. De vleeskwaliteit is van goede kwaliteit. Tijdens een karkaswedstrijd op de Dag van het Schaap haalde het een eervolle vermelding. Het lamsvlees is behoorlijk mager en heeft daarbij ook een lichte wildsmaak. Ook de wol is zeer geliefd bij spinsters. Kenners zeggen dat het na het Merinoschaap de beste wol heeft. De vachten vinden na de scheerbeurt dan ook gretig aftrek. In Groot-Britannië wordt de Clun steeds meer ingezet om te kruisen.

Schoonmoeder komt eraan

Het meest bijzondere van de Clun Forest is zijn verschijning. Met zijn zwarte kop, blonde kuif en spitse oren valt de Clun direct op. De Clun Forest wordt ook wel de Arabier onder de schapen genoemd. Een fier en alert dier, dat net als een volbloed paard een fraai orenspel vertoont. Een bekende Barneveldse Texelaar-kenner verwoordde het eens als: “Aan de oren van de Clun kun je zien of je schoonmoeder er aan komt”.

Honderd leden

De Clun Forest Schapenvereniging Nederland telt momenteel zo’n 100 leden. Er lopen ongeveer 800 Cluns in ons land rond en daarnaast ook vele kruisingen. De vereniging ondersteunt de leden met de fokkerij en inspecteert elk jaar de lammeren op stamboekwaardigheid. Ook bemiddelt de vereniging bij verkoop en aankoop. De meeste dieren worden gelukkig voor de fokkerij verkocht. Veel mensen die buiten (gaan) wonen, vallen voor dit fraaie schapenras. Zo wordt het dus uiteindelijk steeds mooier in ons Hollandse landschap.

De keuring wordt gehouden op zaterdag 26 augustus in Manege Voorwaarts, Essenerweg 88 in Kootwijkerbroek. Aanvang: 10.00 uur.