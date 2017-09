Delicious Dishes foodfestival 2017

Regio / Leusden - Op 1, 2 en 3 september 2017 vindt op het AFAS evenementen terrein aan de Olmenlaan Leusden de 2e editie van het openlucht foodfestival Delicious Dishes plaats. Met 15 foodtrucks wordt het veld in deze dagen omgetoverd tot een waar festivalterrein met de lekkerste hapjes, gezellige (live) muziek en een tof kinder-programma.

Fijn nog even met vrienden en familie nagenieten van de zomer! Het aanbod is gevarieerd! Je kunt tijdens deze drie dagen komen proeven van de krokante biologische frietjes, wraps, nacho’s, zoete funnelcakes en gebakjes, speenvarken aan het spit, verse gebrouwen koffie, tapasplanken tot sateetjes & sushi en nog veel meer. Dit alles natuurlijk onder het genot van een verfrissend drankje, (speciaal) biertje of wijntje bij de wijnbar. Er is voor iedereen iets te vinden!

De muziek heeft op vrijdag 1 september een Leusdens tintje, tijdens de business borrel die om 17:30 uur door wethouder Dragt wordt geopend, wordt een optreden verzorgt door NAVY, tijdens de overige uren zal een DJ het festival muzikaal ondersteunen.

De toegang is gratis. Delicious Dishes is elke dag geopend (op vrijdag van 15:00 tot 23:00 uur, op zaterdag van 14.00 tot 23.00 uur en op zondag 14:00-21:00 uur. Er is voldoende parkeerplaats voor zowel fiets als auto.

Meer informatie vind je op: Facebook ‘Delicious Dishes 1, 2 en 3 september