Nog steeds problemen

Barneveld - Ondanks toezeggingen van zowel de gemeente als de 'Valleihopper' lijkt er nog geen oplossing te zijn in het drama rond het leerlingenvervoer. Ook woensdag werden kinderen niet opgehaald of stonden er ineens twee busjes voor de deur. Een aantal ouders heeft ondertussen besloten om hun kinderen zelf te brengen. Ilona Stok, één van de ouders, trok woensdag bij de gemeente aan de bel: "De gemeente weet nog niet precies wat en hoe en waar het fout gaat. Ze willen graag weten wat precies de klachten zijn... Ik begreep ook dat Gomes wel degelijk zou rijden. Dat ze het dus raar vindt dat die niet aan het rijden is."

Update:

Ondertussen hebben de verantwoordelijke wethouders schijnbaar weer overleg gehad en drastische maatregelen genomen. De Edese wethouder Leon Meijer twitterde: "planning en transport zijn terug naar Noot." Als dat klopt voor alle gemeenten zou de Valleihopper daarmee buitenspel zijn gezet. Maar op de site van de gemeente Barneveld wordt daar nog niets over gemeld.

Wat is een regiecentrale

In principe is het leerlingenvervoer een zaak van de gemeente. Zij is de partij die beslist of een een leerling in aanmerking komt voor vervoer door een taxi. De gemeente is ook degene die het betaalt (hoewel de ouders vaak ook een ouderbijdrage moeten leveren). In de oude situatie besteedt de gemeente het vervoer uit aan één taxibedrijf. Deze was dan geheel verantwoordelijk voor het vervoer en de planning. Nog steeds bleef de gemeente eindverantwoordelijk, maar daar merkte je als ouder niet zo heel veel van. Er was immers direct contact met het taxibedrijf.

In de nieuwe situatie is er sprake van een zogeheten 'regiecentrale'. Deze centrale - in deze regio Transvision - verzorgt alleen de planning en zet die uit naar diverse taxibedrijven. Vaak staat in de aanbesteding zelfs een bepaling dat degene die de 'regie voert' niet ook zelf het vervoer mag doen. De gedachte hierachter is dat het nieuwe systeem concurrerender moet zijn dan in de oude situatie. Ook zou er geld bespaard worden doordat er minder centralisten nodig zouden zijn.

De chaos in de Food Valley leggen echter ook de nadelen van het systeem bloot. Er is geen directe binding meer tussen de ouders, de chauffeurs en de centralisten. Als het dan misgaat, is het veel lastiger om te zien waar het precies misgaat.