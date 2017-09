Eten met ondernemende vrouwen

Barneveld - Myra Steens en Rouke Bloemsma vonden het hoog tijd voor een eigen locatie voor de ondernemende vrouwen van Bites & Business in de omgeving van Barneveld. Dus starten zij op 6 september met netwerkdiners in de Veluwse Vallei. Zelf treden ze op als gastvrouw.

De avonden zijn uitsluitend bedoeld voor ondernemende vrouwen, zowel zelfstandig als in loondienst. In een informele setting en altijd zonder spreker of thema. "Iedereen een ander kan inspireren en verder helpen, we hebben immers allemaal ideeën, ervaringen, kennis en een netwerk," aldus de Steens en Bloemsma.

bitesenbusiness.nl