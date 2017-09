Ook Barneveld weg bij Valleihopper

Barneveld - Ook de gemeente Barneveld heeft - voorlopig - de Valleihopper buitenspel gezet in het drama rond het Leerlingenvervoer. Zo valt te lezen op de website van de gemeente.

"De regie voor het leerlingenvervoer wordt tijdelijk bij één van de vervoerders gelegd. Dit moet leiden tot meer stiptheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit bij het leerlingenvervoer met de Valleihopper. In de tussentijd wordt gewerkt aan een stabiele en betrouwbare situatie tussen de vervoerder(s)en de regiecentrale van de Valleihopper," aldus de gemeente op haar site. De maatregel is genomen is gezamenlijk overleg tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Wageningen. Maandag - bij de start van het nieuwe schooljaar bleken er grote problemen bij het halen en brengen van de - vaak kwestbare - leerlingen die afhankelijk zijn van taxivervoer. De verantwoordelijke wethouders hadden maandag al een gesprek met een vertegenwoordiger van Taxivision die de planning verzorgt voor de Valleihopper. Donderdagmorgen twitterde de Edese wethouder Leon Meijer al dat het vervoer én de planning terug zou gaan naar Noot, één van de bedrijven die de kinderen moet vervoeren.

Op de site van de gemeente Barneveld valt nu ook te lezen: "Afspraken die maandagavond zijn gemaakt met de uitvoerende partijen hebben weliswaar tot verbetering geleid, maar in onvoldoende mate. Hiervoor heeft Valleihopper excuses gemaakt aan alle ouders en kinderen. Woensdagavond is gesproken over nieuwe maatregelen. Op voorstel van de regiecentrale en de drie vervoerders wordt de regie op de uitvoering nu belegd bij één van de vervoerders, de firma Noot."

Het gaat hier volgen de gemeente om een tijdelijke maatregel voor een nog af te spreken periode. In september volgt er een evaluatie van de problemen, waarna er gekeken wordt welke maatregelen er verder genomen gaan worden.