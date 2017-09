Waalse Nicolas (18) zoekt Gelders gastgezin

Regio - Nicolas komt uit Wallonië, het Franstalige deel van België en wil graag vloeiend Nederlands leren spreken. Hij is vandaag al aangekomen in Nederland maar heeft nog geen vast gastgezin gevonden. Uitwisselingsorganisatie Travel Active respectievelijk een semester en een schooljaar naar Nederland. Nicolas is ingedeeld in de regio Gelderland en is met spoed op zoek naar een (eventueel tijdelijk) Gelders gastgezin.

Nicolas is een sportieve, vriendelijke jongen. Hij houdt van hardlopen, tennissen en skiën. Hij is dol op dieren en is een bezige bij, hij verveelt zich niet snel. In zijn vrije tijd gaat hij graag naar de scouting of met vrienden naar de film.

Nicolas zal naar een middelbare school in de buurt van het gastgezinnen gaan.

Als gastgezin haal je op een bijzondere manier de wereld in huis en bouw je mee aan bruggen tussen culturen en vriendschappen voor het leven. Travel Active verzorgt een goede voorbereiding, tussentijdse evaluatie en biedt gastgezinnen altijd een vast aanspreekpunt in de buurt. De student valt onder de verantwoordelijkheid van Travel Active en de eigen ouders. Gastgezinnen zijn dus niet wettelijk aansprakelijk.

Op de website www.travelactive.nl/high-school-holland onder het kopje 'Overzicht buitenlandse studenten' stelt Nicolas zich voor. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact via regiogelderland@travelactive.nl of bellen met 06-12586382 (geen what's app).