Familieopstelling verhelderd

Boerderij Schoonderbeek is het decor van de familieopstelling (foto: ekoe.nl)

DE GLIND / ACHTERVELD - Wanneer gebeurtenissen in het dagelijks leven zich blijven herhalen, kan dat een aanwijzing zijn dat iets gezien wilt worden. Op zondag 3 sept. is er op “Schoonderbeek” in De Glind/Achterveld, de mogelijkheid om hier naar te kijken.

Wanneer deelnemers zicht krijgen op de oorsprong van hun vraag, wordt pas helder wat nodig is om uit de vastgezette patronen los te kunnen komen. Na een opstellingen ervaart men vaak opluchting, een last die af valt, een vrijer gevoel, meer ruimte en/of bevestiging van dat wat men altijd al vermoedde.

Kosten voor een vraag inbreng € 65,- .

Als representant de eerste keer € 20,- daarna als representant kleine vrijw. bijdrage koffie en thee.

Tijd: 12.30 tot 17.00 uur. Schoonderbekerweg 13, De Glind.

Voor meer informatie kan men terecht bij Rosa Kok, tel. 06-3968-3456 of kijk op www.ekoe.nl ook voor meerdere opstellingsvormen en data.