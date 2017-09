Genezingsdiensten bij de Deur

BARNEVELD - Evangeliegemeente De Deur organiseert in het gebouwtje van denk sportvereniging Barneveld een drietal genezingsdiensten met evangelist Edwin Jonkhout uit Zwolle. Edwin heeft al een jarenlange ervaring als evangelist en in het bidden voor de zieken.

Door zijn bediening heen zag hij al honderden mensen genezen worden. Veel mensen zagen het zichtbare resultaat van het wonder van genezing; Romeo Alimoestar zag zijn nichtje genezen worden van manische depressie en is uit psychiatrische behandeling gekomen na gebed.

Lydia van Gestel werd genezen van buikkrampen, gewrichtspijn, slapeloosheid en chronische vermoeidheid (ME).

Angele Brabants werd door gebed genezen van depressie, angsten, hyperventilatie en een ongeneeslijke oogwond.

Onmogelijk zei cardioloog

Mien Bachoe werd compleet genezen van nierfalen. Nico Nijman was twee jaar bedlegerig en werd opgenomen in het ziekenhuis met ernstig hartfalen. Na gebed werd hij instant genezen. De cardioloog zei: "dit is onmogelijk!"

Voorganger Patrick van Es heet iedereen welkom om met eigen ogen te zien wat God kan doen in persoonlijke noden en daagt mensen met een lichamelijke of geestelijke nood uit om langs te komen.

Deze speciale samenkomsten zijn gratis bij te wonen in het clubgebouw van denksportvereniging BDSV aan Churchillstraat 68 te Barneveld.

Zaterdag 9 september om 19:30u.

Zondag 10 september om 11:00 en 18:00u.

Info: 06-40216394

dedeurbarneveld.nl