40 jaar Kerkpleinmarkt

Het begon ooit als onderdeel van de actie "De Oude Kerk zal geen ruïne worden". Maar de Kerkpleinmarkt heeft zich in de loop der jaren een heel eigen plaats verworven in de Hervormde Gemeente van Barneveld.

Barneveld - De eerste zaterdag van september staat traditiegetrouw weer in het teken van saamhorigheid. Iedereen is bezig met zijn of haar bijdrage aan een mooi resultaat.

De commissie die de Kerkpleinmarkt organiseert heeft als het ware twee doelstellingen. De eerste is natuurlijk een mooi bedrag bijeenbrengen voor het onderhoud van de prachtige monumentale Oude Kerk midden in het centrum van Barneveld, maar niet minder belangrijk is een plek creëren waar de saamhorigheid van de Barnevelders te vinden is.

Dankbaar

In 1977 kwam de commissie voor het eerst bij elkaar om een jaar later de eerste Kerkpleinmarkt te organiseren. Deze is sindsdien niet meer weg te denken. De commissie kijkt dankbaar terug op de 40 jaar, waarin met hulp van zeer veel trouwe medewerkers en de steun van een groot aantal bedrijven een aanzienlijk bedrag bijeen gebracht werd om de Oude Kerk te onderhouden en in stand te houden.

Ontbijt

Als de medewerkers nog aan het uitpakken zijn worden de eerste gasten al verwelkomd bij het ontbijt. Wilt u daaraan deelnemen dan moet u zich uiterlijk 31 augustus opgeven, maar vol =vol. De kosten hiervoor bedragen € 3,00 per persoon. opgave via wil@vantooster.nl

Ook dit jaar kent de markt een een groot aanbod van gebruikte en nieuwe artikelen zoals kleding, meubels en huishoudelijke spullen. Natuurlijk wordt er ook aan een hapje en drankje gedacht.

Springkussen

Voor de kinderen is er een gratis springkussen. Verder is er een verloting en om 11.00 uur een veiling met allerlei interessante artikelen en diensten.

Maar vooral is er dus een heleboel saamhorigheid, ontmoeting en gezelligheid