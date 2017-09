Zorg voor betrokkenheid bij je leden

"Ik kende het bridgen onder andere van mijn moeder, die begon op haar vijftigste en ging door tot haar 85ste. Het is een sport die je geest soepel houdt en die je tot op hoge leeftijd kunt doen. En ja, het is een echte sport"

BARNEVELD - Ton van den Boogaart was nog maar net lid van Bridge Club Barneveld of hij werd al gevraagd om voorzitter te worden. De uitstraling van Ton van den Boogaart is ook rustig en prettig en je vindt bij hem altijd een luisterend oor.

"In de tijd ervoor waren er wat strubbelingen geweest bij de club. Toch heb ik 'ja' gezegd. Het is een prachtige club waar heel veel mensen zich als vrijwilliger voor inzetten. En belangrijk voor onze leden is: we willen gewoon gezellig kunnen kaarten.

Als voorzitter moet je dat dan faciliteren, zorgen dat de boel blijft draaien. Inmiddels ben ik al tien jaar voorzitter en zo lang er niet iemand anders is, blijf ik dat ook. In die tijd is de club gegroeid van zo'n 100 naar ruim 150 leden."

Niet oud

Een belangrijk onderdeel van bridge is ook de sociale kant. "Wij houden heel veel mensen bezig, voor hen is de club een belangrijk sociaal contactpunt. Je leert er ook gemakkelijk mensen kennen, je bent hier immers allemaal voor het bridgen. Natuurlijk is de gemiddelde leeftijd bij ons hoger dan bij de voetbalclub, maar de sfeer is zeker niet 'oud'. Integendeel: mensen zetten zich heel actief in voor onze club. De Technische Commissie, de Materiaal Commissie en de arbiters zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt.

Verschillende niveau's

Elke woensdagmiddag en donderdagavond zijn er mensen al een uur van te voren om de spullen klaar te zetten. We spelen op verschillende niveau's zodat iedereen op zijn eigen niveau kan spelen. Het sociale aspect, het omzien naar elkaar, wordt nog eens onderstreept door een Wel en Wee groep. Er is trouwens sowieso een grote sociale samenhang, dat is erg prettig."

Ervaring

Ton had al wel ervaring als voorzitter. "Ik was ooit voorzitter van een Dorpshuis in Hout Blerick, vlak bij Venlo en van een basketbalvereniging in Wageningen. Inmiddels ben ik sinds kort ook voorzitter van de Locatieraad, zeg maar het oude parochiebestuur van de kerk, die nu onderdeel is van de Lukas Parochie.

Mijn stijl van voorzitten is dat ik zoveel mogelijk mensen erbij wil betrekken zodat voor iedereen de last zo laag mogelijk is. Je moet altijd oppassen dat niet al het werk steeds op de schouders van dezelfde mensen komt.

Club is van de leden

Bovendien groeit dan ook de betrokkenheid, het is immers niet mijn club, maar hun club. Samen en met elkaar vorm je de club. Die gedachte heb ik bij al mijn voorzitterschappen gevolgd. Inhoudelijk hoef ik me nergens mee te bemoeien, ik ben er alleen voor het organisatorische deel. Onderdeel daarvan is dat ik erop let dat mensen op tijd beginnen met dingen organiseren. Dat geeft rust,

Dat moet ook, volgend jaar bestaat BCB 50 jaar, dat gaan we zeker vieren!"

Voorzitters zijn er in soorten en maten en in deze rubriek laten we ze aan het woord. Deze week is dat Ton van den Boogaart, voorzitter Bridge Club Barneveld (BCB) en van de Locatieraad Catharinakerk. Weet u een geschikte voorzitter, die zijn of haar werk vrijwillig doet, stuur dan een mail naar jvdwil@gmail.com.