Feestelijk afscheid na 45 jaar trouwe dienst

Voorthuizen - Aan het woord is een lachende Ali Bakkenes (66). Ze nam na 45 jaar afscheid van haar geliefde werk en gaat ze genieten van haar welverdiende pensioen. Maar voor die tijd werd ze flink in het zonnetje gezet in zaal Zeumeren van Nieuw Avondrust.

Op 16 juli 1972 is Ali begonnen op de linnenkamer van Nieuw Avondrust om er nooit meer weg te gaan….Alle was, lakens en slopen van de bewoners heeft zij - jaar in jaar uit - gewassen, opgevouwen en weer netjes in de kasten gelegd. De merken van de kleding werden er toen nog met de hand in genaaid. Dit is inmiddels verleden tijd… Zoals er in al die afgelopen jaren wel meer veranderd is binnen de zorg. Naast de functie van hoofd linnenkamer hield ze ook met veel liefde de ziekenboeg, de kapsalon, de vogelvolière en de gang van het zorgcentrum schoon.

Aandacht voor bewoners

Door haar collega Lia Dokter – met wie ze 35 jaar samenwerkte - wordt ze omschreven als een sociale en goedlachse collega, die altijd zorgde voor een kaartje naar zieke collega’s, die de bewoners zeer goed kende en precies wist wie in welk appartement woont. De bewoners zijn altijd belangrijk voor Ali Bakkenes geweest. Toen ze mocht aangeven hoe ze haar afscheidsfeestje wilde vieren, hoefde ze dan ook niet lang na te denken: mét de bewoners van Nieuw Avondrust, collega’s en oud-collega’s. Op haar feestje zijn dan ook meer dan 60 gasten aanwezig.

Vrijwilligerswerk

Ze gaat niet met lege handen naar huis. De jubilaris krijgt een mooie relaxstoel, twee keukenstoelen, een prullenbak, bloemen én een fotoboek overhandigd. Ali Bakkenes: “Ik wil iedereen hartelijk bedanken die hier is gekomen, echt heel fijn. Als ik straks in één van mijn stoelen zit, kan ik nog eens aan jullie denken en ook mijn fotoboek doorbladeren. Toch kan ik mijn werk niet helemaal loslaten na al die jaren. Ik ga vrijwilligerswerk doen bij Ruimzicht en misschien ook nog wel voor Nieuw Avondrust”, besluit ze lachend.