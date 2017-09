AMIVEDI Registratie vermiste en gevonden huisdieren

Barneveld - Wekelijks krijgen we vermiste en gevonden huisdieren uit Barneveld en omgeving.

Helpt u mee zoeken? Dan kunnen hun baasjes zo snel mogelijk weer herenigd worden met de dieren.



Vermist in Voorthuizen

Jonge wit-zwarte kater aan de Molenmakerslaan

Lapjespoes,beige tuig aan de Kieftveen



Gevonden in Voorthuizen

Rood-witte kat aan de Rijksweg

Gevonden in Nijkerk

Wit-zwarte poes geen staart aan de Bloemendaalseweg

Grijze kat,iets wit befje aan de Appelsestraat



Kent of herkent u één van deze dieren, neem dan contact op met Amivedi via:

088-0063311 of nijkerk@amivedi.com