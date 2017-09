muziek en beeldendekunst in trouwzaal raadhuis

Hanny van Ee vertelt hoe haar schilderij verbonden is met de vele variaties in de muziek. (eigen foto)

Barneveld - Met de uitvoering van “Schilderijen van een tentoonstelling” werd op vrijdag 1 september in de Trouwzaal van het Raadhuis te Barneveld een door Stichting De Barneveldse Beiaard georganiseerd concert uitgevoerd. Een verrassend concert, waarbij oude muziek op originele wijze werd gecombineerd met moderne kunst.

De Russische componist Modest Mussorgsky schreef het werk, bestaande uit 16 stukken voor piano, naar aanleiding van een bezoek aan een tentoonstelling van zijn vriend Viktor Hartmann. Van de 16 delen hebben er 10 betrekking op de schilderijen. De andere 6 delen zijn zogenaamde promenades, die de wandeling tussen de schilderijen uitbeelden.

Het muziekstuk werd uitgevoerd door een viertal topartiesten. De Russische musici (Elena Lelchuck op piano, Alexander Paperny op balalaika en Vladimir Skliarenko op hobo) voelden zich als een vis in het water bij de vertolking van deze muziek van hun landgenoot. Samen met beiaardier Boudewijn Zwart vormen zij het muziekgezelschap Campana Consort.

De muziek beeldt oorspronkelijk schilderijen uit de 19e eeuw uit. Speciaal voor deze muziekuitvoering hebben hedendaagse kunstenaars, onder coördinatie van Ward’s Art, hun schilderijen gekoppeld aan de muziek van toen. Zo is het schilderij “Il vecchio castello”, een oud kasteel waar een minstreel een lied zingt, uitgebeeld in een moderne weergave van kasteel De Schaffelaar. “De veelkleurigheid van het schilderij heeft betrekking op de variatie in de muziek” zo vertelde kunstenares Hanny van Ee bij de uitleg van haar schilderij.

Het slotstuk van het concert, het schilderij De Grote Poort van Kiev, verbeeldt een processie met schallende cimbalen en klokgelui met tussendoor Russische kerkmelodieën. Het einde klinkt groots en vol en onderstreept de Russische trots. Kunstenares Herna van Dronkelaar verbeeldt in haar schilderij de uitbeelding van de Poort van Jaffa te Jeruzalem. De vredige rustige passages, gesymboliseerd door de afgebeelde lier geven de periode weer van ‘shalom’, terwijl de bazuinen, triomfantelijk en glorieus, de overwinning uitstralen.

De promenades werden verbeeld door foto’s van hedendaags schoeisel, van bergschoenen tot balletspitzen; doelend op schilderijen en muziek die na die promenade komt.

Veelkleurigheid in de schilderijen, maar zeker ook in de muziek. De musici speelden de door hen zelf gearrangeerde muziek, soms ingetogen, dan weer uitbundig, maar altijd vol passie en geestdrift.

Een waar palet van klank en kleur spreidde zich over het genietend publiek uit.