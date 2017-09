Verkerk campagneleider Lokaal Belang

Barneveld – Hoewel de formatie nog aan de gang is, maken de politieke partijen zich alweer op voor de volgende verkiezingen. In maart 2018 staan namelijk de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda. Dat betekent opnieuw lijsttrekkers benoemen, een verkiezingsprogramma schrijven en de campagne in de steigers zetten. Ook lokale partijen als Lokaal Belang zijn daar nu al druk mee.

Een goede campagne is vaak beslissend in de verkiezingen. Lokaal Belang is dan ook blij dat ze in Han Verkerk uit Voorthuizen een campagneleider hebben gevonden.

Ze schrijven zelf: "Lokaal Belang is bijzonder trots en opgetogen dat zij Han Verkerk (49) uit Voorthuizen heeft kunnen benoemen als campagneleider van LB voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Met Han Verkerk, getrouwd 2 kinderen (zoon 18 jaar, dochter 14 jaar) en woonachtig in Voorthuizen, heeft Lokaal Belang een uitermate capabele en aimabele persoon voor deze functie in huis. Han Verkerk, in het dagelijks leven sales manager bij drukkerij De Groot-grootsgedrukt.nl, heeft zeer veel ervaring in de marketing en sales.

Naast zijn drukke werkzame leven is Han zeer betrokken bij zijn woonplaats Voorthuizen en een bevlogen vrijwilliger (scheidsrechter en sponsorcommissie) bij VVOP. Toen hij zich in december 2016 kon aansluiten bij Lokaal Belang, ging een grote wens in vervulling; een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingen in de gemeente Barneveld."

Han Verkerk: " In 2013 heb ik de cursus Politiek Actief met succes afgerond. Afgelopen winter kwam ik in contact met Mijntje Pluimers en in enkele gesprekken was ik eruit dat ik mij bij Lokaal Belang wilde aansluiten.

De landelijke politiek staat ver weg voor veel inwoners van de gemeente Barneveld. De overheid gaat steeds meer decentraliseren en juist daarom vind ik dat we een sterke lokale partij nodig hebben in de gemeente Barneveld die op komt voor de democratische rechten van al onze inwoners van de gemeente Barneveld. We willen als Lokaal Belang een praktische en no-nonsense partij zijn die zeer betrokken is bij het wel en wee van de bewoners en bedrijven in de gemeente Barneveld. Lokaal Belang is een onafhankelijke partij die stimuleert dat burgers en bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Praktische en no-nonsense politiek daar staan we voor met een gemeente die tijdig, helder, transparant en zo volledig mogelijk met haar burgers en bedrijven communiceert. Campagne voeren doe je mijns inziens niet alleen rond de verkiezingen maar het hele jaar door".

Lijsttrekker Mijntje Pluimers: "Ik ben buitengewoon blij met Han Verkerk als campagneleider. Ik heb Han leren kennen als een zeer vriendelijk, integer, krachtig en hardwerkend persoon. Han is een denker en een doener tegelijk en is in staat te verbinden en op een prettige manier samen te werken. Hij durft op basis van kennis en kunde keuzes te maken. Keuzes, in het belang van onze mooie gemeente. Lokaal Belang heeft met Han een geweldige campagneleider en ik heb er alle vertrouwen in dat hij onze waarden; betrokkenheid, kwaliteit en kansen, op een heldere manier voor het voetlicht zal brengen. Kortom; een topper!"

