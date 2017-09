Bourgondisch genieten in Voorthuizen

Voorthuizen - Een slok van een Voortsche Dwaes nemen terwijl je geniet van een heerlijk gerecht. En achteraf betalen met een Bourgondiër. Dat kan natuurlijk alleen maar tijdens Bourgondisch Voorthuizen. Zaterdag 9 september vieren de Voorthuizers alweer de vijfde editie van dit culinaire evenement.

De slogan van deze editie luidt "Proef de lokale Gastvrijheid" Voorthuizen. Volgens organisatoren Gert-Jan van de Kuilen en Johan van den Heuvel dekt dit precies de lading. Wie van lekker eten en een gezellige ambiance houdt moet 9 september in Voorthuizen zijn, volgens de heren. De eerdere vier edities waren zeer geslaagd. " We merken en horen in het dorp dat het evenement echt leeft en dat men de 2e zaterdag vrij houdt speciaal voor Bourgondisch Voorthuizen".

Het Muziekhart van Voorthuizen, gelegen aan de van den Berglaan 4, wordt omgetoverd tot een gezellig sfeervol, intiem Bourgondisch terrein waar 15 lokale horeca en food ondernemers het beste van hun kunnen tonen en natuurlijk ook laten proeven. De deelnemende restaurants hebben lekkere gerechten gemaakt. Dit kan iets heel nieuws zijn wat men nog nooit heeft gegeten. Of juist iets vertrouwds. Wat voorop staat is dat het een gezellig, lekker evenement moet zijn. Voorthuizenaren waarderen dit soort initiatieven en komen gelukkig massaal op dit soort evenementen af. Dat is voor de organisatie het grootste compliment wat men kan krijgen.

"Wij mogen als organisatoren een beetje in de keuken kijken van onze deelnemers en zien dan met hoeveel passie en professionaliteit deze mensen te werk gaan. Ze vinden het echt geweldig om dat tijdens Bourgondisch Voorthuizen aan hun gasten te laten zien en proeven", aldus Johan van den Heuvel. "Op dit culinaire evenement kunnen zowel deelnemers als gasten op een gezellige, laagdrempelige manier kennis maken met elkaar."

Op het centrale terras kan men genieten van de proeverij, een heerlijk drankje en uiteraard van de ambiance en live muziek. Natuurlijk zal het eigen Voorthuizens bier, Voortsche Dwaes, ook op dit evenement worden geschonken. Het betaalmiddel voor Bourgondisch Voorthuizen is de Bourgondiër. Alles wat men wil eten of drinken wordt met deze munt afgerekend. De toegang tot het terrein is gratis.

Bourgonisch Voorthuizen wordt georganiseerd door Muziekvereniging Crescendo. De vereniging probeert d.m.v. activiteiten samen met lokale ondernemers, zoals Bourgondisch Voorthuizen de begroting sluitend te krijgen.

Uiteraard is iedereen van harte welkom op Bourgondisch Voorthuizen. Om 16:00 uur is de officiële opening door het Voorthuizense Tweede Kamerlid Jacco Geurts .

www.bourgondischvoorthuizen.nl