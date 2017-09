Golfen door bos én dorp voor goede doel

Als je zaterdag in Barneveld iemand heel hard 'FORE...' hoort roepen moet je echt bukken. Die dag wordt namelijk de zesde editie van Dorpsgolf Barneveld gespeeld. En de spelers beperken zich niet tot een golfbaan, maar kiezen een route vanaf Kasteel De Schaffelaar dwars door het bos én het dorp.

Barneveld- Het inmiddels traditionele evenement op de tweede zaterdag in september zit weer helemaal vol: 34 flights hebben zich ingeschreven voor een baan met 27 holes. Ook de sponsors hebben zich niet onverlet gelaten. Dorpsgolf Barneveld 2017 wordt gespeeld op een speciaal daarvoor gemaakt parcours met 27 holes. Het parcours begint en eindigt bij Kasteel De Schaffelaar en volgt haar weg door het bos en door het dorp Barneveld.

Henk Rijnders en Bob de Koning zijn de baancommissarissen en werken elk jaar aan mooie holes die door de sponsor op verrassende wijze aangekleed kunnen worden. Henk Rijnders: "De basis ligt er maar het is leuk om elk jaar ook wat nieuwe dingen eraan toe te voegen. Net een hole op een andere plek, een nieuwe sponsor erbij, zorgen dat je de deelnemers weer verrast. En dat is volgens ons dit jaar ook gelukt. We verklappen niks, maar weet dat het parcours net weer even anders is."

Goede doelen

De eerste vijf jaar van het bestaan van Dorpsgolf Barneveld was het evenement verbonden aan de Toon Hermans Salon in Barneveld, het inloophuis voor mensen met kanker en al hun naasten. Teus Verbree, voorzitter: "Nog steeds heeft de Toon Hermans Salon een warm plekje in ons hart. We zullen dit mooie doel ook niet zomaar loslaten. Maar langzaam maar zeker moet de Toon Hermans Salon op eigen benen gaan staan Dit jaar doneren we 50% van de opbrengst aan dit doel. Daarnaast hebben we 50% voor drie andere doelen, namelijk Stichting Huifbedrijden Barneveld, Stichting Veluwse Wens Ambulance en Stichting Vrienden van Norschoten. Zoals je ziet, allemaal wel doelen 'in de buurt', dat hoort bij Dorpsgolf Barneveld."

De organisatie bepaalt niet zelf hoeveel elk doel krijgt, dat mogen de sponsoren en de deelnemers doen. "Elke flight en elke sponsor heeft één stem waarmee hij of zij het percentage kan bepalen. Deze stemmen kunnen worden uitgebracht tot en met zaterdag 9 september 16.30 uur. Dus tot het laatste moment blijft het spannend hoeveel elk doel krijgt. De doelen hebben daarvoor elk een pitch geschreven om zichzelf goed in de kijker te spelen. Voor ons moest ook duidelijk zijn waar ze het geld aan willen besteden. Stichting Huifbedrijden heeft het nodig voor voer en verzorging van de paarden. De Veluwse Wens Ambulance spaart voor een nieuwe ambulance ter vervanging van de oude en S de Vrienden van Norschoten sparen voor een Motomed, een soort fitnessapparaat voor met name mensen met bewegingsstoornissen."

De deelnemers

Deelnemers vormen samen met vier mensen een flight. Teus Verbree: " We hebben flights die vanaf het begin al meedoen, maar elk jaar is er ook plaats voor nieuwe deelnemers. Als je je maar op tijd inschrijft, dat zou dat kunnen lukken. De inschrijving voor trouwe klanten gaat een week voor het evenement open, en op de dag zelf kunnen nieuwe teams zich inschrijven. Na het eerste jaar zaten we eigenlijk meteen elke keer binnen een week vol. Daarom zijn we twee jaar geleden ook uitgebreid naar 34 flights. Dat kan de baan goed aan, zonder dat er te lange wachttijden ontstaan. Wij zijn natuurlijk erg in ons nopjes met het succes van dit evenement. Dan krijg je al snel de vraag om verdere uitbreiding, maar we hebben besloten om het bij deze omvang te houden. Een langere baan kost ook meer tijd, dit is, zoals we de afgelopen jaren hebben gemerkt, precies goed. Want naast het sportieve gaat het ook om de gezelligheid, een heel belangrijk element."

Sponsoring

Behalve trouwe deelnemers kent Dorpsgolf Barneveld ook trouwe sponsoren. Verbree: "Van Veen Advocaten is onze hoofdsponsor. Joan Wurfbain is het gezicht voor ons en zal dan ook de eerste ceremonieel afslag verzorgen. Van onze partnersponsoren heeft Kasteel De Schaffelaar weer voor vier jaar bijgetekend. En dit jaar voor het eerst zijn alle holes geadopteerd door sponsoren. We moesten zelfs een paar belangstellenden teleur stellen. Het is erg fijn dat velen Dorpsgolf Barneveld zo willen ondersteunen en daarmee de goede doelen in onze omgeving. Blijkbaar is de combinatie van een mooie, gezellige en sportieve dag gecombineerd met een goed doel een gouden greep."

De holesponsoren strijden ook nog om de wisseltrofee voor d leukste hole. " Dat wordt ook door de deelnemers bepaald. Het is als vanzelf ontstaan, dankzij een idee van Henk Rijnders. En elk jaar zie je nu dat er meer gedaan wordt aan de holes. Daarom is het ook voor het publiek leuk om een rondje langs de golfbaan te wandelen of te fietsen." Alle holes zijn duidelijk herkenbaar door de hekken en het feit dat er een vrijwillige marshall bij staat.

Vrijwilligers

"Het hele evenement wordt gedragen door vrijwilligers. Het begon met de leden van Rotary Club Barneveld en in de loop van de jaren zijn er veel mensen bijgekomen, vanuit allerlei kanten. Als je eenmaal een keer hebt meegedaan, raak je er aan verslingerd, de sfeer is zo leuk. Nog steeds zijn de Rotaryleden verplicht om deel te nemen, dit is immers ons project. Maar ze doen het met plezier."