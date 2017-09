Bus en Spelt kampioen Harremaat Cooster Open 2017

Voorthuizen – Het Harremaat Cooster Open is gewonnen door Nicolay Bus en Remco Spelt. Zij wonnen in hun klasse - Heren Dubbel 5 - alle poulewedstrijden en mochten zich zondag dus laten kronen tot kampioen.

In de HD6 wonnen Lex Grotenhuis en Peter-Jan Stormmesand de finale tegen Jochem Bruinekool en Vincent Jalink de HD6. In de categorie Gemengd Dubbel 6-17+ moesten Ilse Teunissen en Chris van Meerveld flink aan de bak. Maar na een zeer spannende finalewedstrijd versloegen ze uiteindelijk toch Annelies Vonhof en Andre Brouwer. In het GD7 17+ speelden Janine Sanders en Egbert Marsman tegen Marianne Bus en Niels Tijssen. In de eerste set leek de winst naar Marianne en Niels te gaan. Maar Egbert en Janine kwamen sterk terug en wonnen na een spannende driesetter.

De wedstrijdleiding, bestaande uit Lianne Hoogebeen, Ramon Hoogebeen en Miranda van Ede kon, na een mooie tennisweek, terugkijken op een geslaagd en gezellig toernooi. Alle uitslagen zijn te vinden op:

www.toernooi.nl