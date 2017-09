Bowling weer gestart

Barneveld - Na een rustperiode van 3 maanden is Bowlingvereniging Barneveld weer helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Het spits werd afgebeten door onze jeugdleden, zij begonnen op zaterdag 2 september met een inloop ochtend waar alle huidige en toekomstige bowlers vanaf 8 jaar welkom waren. Lekker weer elke week een wedstrijd spelen of trainen, en niet afhankelijk van het weer.

De 20 jeugdleden kunnen nog wel wat versterking gebruiken, dus schroom niet om te komen kijken en even lekker mee te spelen. De senioren begonnen dinsdag weer aan een nieuw seizoen met de ontmoetingsavond. Even lekker bij kletsen en het balgevoel weer oppakken. Ook bij de senioren willen wij nieuwe spelers verwelkomen. Op zowel de dinsdag- als de woensdagavond is er ruimte om bestaande teams aan te vullen of om een compleet nieuw team te beginnen.

Voor alle informatie betreffende tijden en tarieven zie de website

bowlingverenigingbarneveld.nl