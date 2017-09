Allemaal op stage

Barneveld - Maatschappelijke stage voor iedereen. Dat was misschien wel het opvallendste idee tijdens de CDA100- bijeenkomst. Een groep inwoners kwam deze week op uitnodiging van het CDA Barneveld bijeen in het Schaffelaartheater. Die hield daar in navolging van de landelijke CDA een brainstormsessie met belangstellenden. Het enige verschil was dat er in Barneveld 100 deelnemers waren en bij de landelijke bijeenkomst 1000.

Het CDA stuurde een open uitnodiging naar mensen uit alle dorpen, jong en oud, werkend en niet-werkend, mannen en vrouwen, leden en niet-leden om zich te buigen over de thema’s van het verkiezingsprogramma. De partij wil op die manier de samenleving betrekken bij het maken van haar verkiezingsprogramma. Beoogd lijsttrekker Arjan Westerneng daagde iedereen uit om concrete voorstellen in te brengen. Veertig voorstellen kwamen er naar boven waarvan de aanwezigen de tien beste kozen.

Euro-spel

Behalve met voorstellen komen konden de aanwezigen - via het 'euro-spel' - ook een waarde toekennen aan verschillende thema’s. Het thema 'Energieneutraal Barneveld' haalde daarbij de hoogste score. 'Eigentijdse Sportaccommodaties' en 'WMO-huishoudelijke hulp' werden tweede en derde. Bij de aanwezigen was er weinig animo voor de bestemming “Versterking ambtelijk apparaat”, die dan ook geen enkele euro scoorde.

Maatschappelijke stages

Veel steun kreeg het voorstel om maatschappelijke stages te organiseren door alle lagen van de bevolking heen. In gemengde groepen met als doel begrip, waardering en respect, vanuit de houding: wat kan ik doen? Ook het voorstel om meer variatie aan te brengen in bouwvormen kon op brede steun rekenen. Concreet werd gedacht aan alternatieve woonvormen voor gehandicapten en ouderen, zoals hofjes in plaats van enkel rijtjes, appartementen en vrijstaande woningen.

Verkiezingsprogramma

De voorstellen die het beste scoorden worden in de komende weken gepubliceerd. De bedoeling is om de CDA100 deelnemers te blijven betrekken bij de verdere uitwerking naar het verkiezingsprogramma. Eind oktober stelt de ledenvergadering van het CDA het definitieve programma vast.