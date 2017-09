Djembé cursus bij Muziekschool Barneveld

Barneveld - Woensdag 4 oktober start bij Muziekschool Barneveld een cursus djembé. De cursus bestaat uit 10 lessen van een uur en is voor kinderen en volwassenen. Docent is Jelle de Kroon, oprichter en eigenaar van percussieschool Mi Dushi uit Apeldoorn. De kosten bedragen 75 euro (tot 21 jaar) en 95 euro (21+), exclusief de eventuele kosten voor huur van een djembé. Meer informatie en inschrijven via

www.muziekschoolbarneveld.nl