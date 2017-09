middeleeuwse sferen in de glind

Jong en oud gingen helemaal op in de middeleeuwen. (foto: Carly Hamoen)

De Glind - Ridders, middeleeuwse tenten, zwaarden, vuurpotten Keltische hangers en drakenbloed. Dat kon je allemaal vinden in De Glind tijdens de middeleeuwse dag van het afgelopen weekend. Van jong tot oud liepen er mensen rond in kledij uit die zo intrigerende periode.

Dat leverde fraaie beelden op. Maar ook leuke combinaties, een 21-eeuwse tiener in een moderne outfit van spijkerbroek en softshell jack naast een peuter die geheel gekleed is in een geweven tuniek en leren schoentjes. Op één van de foto's van Carly Hamoen lijkt die peuter zonder probleem de overstap te maken van de middeleeuwen naar deze tijd.