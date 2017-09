Openluchtdienst Voorthuizen

Voorthuizen - Het blijft een bijzondere ervaring. In zulke grote aantallen in de open lucht samenkomen om te bidden en luisteren. Het mooie weer zorgde ervoor dat de dienst goed bezocht werd. De aanwezigen konden genieten van een afwisselende dienst met drie voorgangers, een Interkerkelijk gelegenheidscombo en enthousiaste kinderwerkers. De dienst met als thema: 'Wie regeert', is opgenomen en live uitgezonden via kerkomroep.nl. De foto's zijn gemaakt door Carly Hamoen en Johan Scheeper.