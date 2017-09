CDA Barneveld wil alternatief voor windmolens Zeumeren

"Het CDA is trots op het feit dat inwoners uit Voorthuizen de handschoen zelf oppakken en eigen initiatief tonen met de oprichting van de CVD (Coöperatie Voorthuizen Duurzaam). Een geweldig initiatief dat wat het CDA betreft navolging verdient."

Barneveld - Zo valt te lezen in het persbericht dat CDA dit weekend rondstuurde "Het CDA in Barneveld is tegen het plaatsen van windmolens bij Zeumeren en wil dat het college samen met de initiatiefnemers op zoek gaat naar alternatieve locaties," schrijven ze verder.

Ze keren zich daarmee tegen de plannen van Windpark Voorthuizen A1. Deze combinatie van Duurzame Energie Barneveld (DEB), Valley Power BV, Topwind Assets BV uit Barneveld en Eneco Wind BV, hebben een verzoek ingediend bij de gemeente Barneveld voor de realisatie van drie windmolens langs de A1 op het recreatiegebied Zeumeren. Volgens de initiatiefnemers zouden de drie windmolens genoeg energie op moeten leveren voor 50% van alle huishoudens in de gemeente en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelstelling om in 2020 twintig procent duurzame energie op te wekken.

Veel gesprekken

Het CDA-standpunt is ontstaan na diverse gesprekken die voerden met omwonenden, Plaatselijk Belang Voorthuizen en het actiecomité Tegenwind Voorthuizen. In het persbericht schrijven ze: "Ook bij de onlangs gehouden CDA100 bijeenkomst in het Schaffelaartheater is dat nogmaals uitdrukkelijk naar voren gekomen. ..Daarnaast vinden wij het ook geen goede plek omdat er jaarlijks 400.000 mensen komen recreëren, voornamelijk in de buitenlucht en op zeer korte afstand van de windturbines."

Draagkracht ontbreekt

De belangrijkste reden om tegen het plan te zijn is volgens het bericht dat de draagkracht onder de bevolking ontbreekt. "Om de verduurzaming in de gemeente Barneveld echter tot een succes te maken is het noodzakelijk dat daar draagvlak voor is onder haar inwoners. Draagvlak dat bij de bevolking van Voorthuizen volledig ontbreekt voor windturbines bij Zeumeren."

Coöperatie Voorthuizen Duurzaam

De door het CDA genoemde Coöperatie Voorthuizen Duurzaam is een initiatief van een aantal leden van Plaatselijk Belang Voorthuizen en het actiecomité Voorthuizen, windmolens NEE .

Door middel van enerzijds het zoveel mogelijk plaatsen van zonnepanelen en anderzijds te sturen op energiebesparing, willen ze Voorthuizen al in 2050 klimaatneutraal maken. Daarvan moet 25% gerealiseerd zijn in 2020.

Inwoners van Voorthuizen die tegen de komst van de windturbines waren startten in juni een petitie om handtekeningen te verzamelen. Uiteindelijk haalde het actiecomité bijna 3700 handtekeningen op die onlangs aangeboden werden aan de gemeenteraad. Op de website van de coöperatie valt te lezen dat ze niet alleen maar 'tegen' willen zijn : Hiermee wordt gehoor gegeven aan de verantwoordelijkheid die Voorthuizen heeft op duurzaamheidsgebied. Voorthuizen wil geen windmolens, maar wil haar verantwoordelijkheid nemen met de verduurzaming van de energievoorziening."

Het CDA wil, zo staat in het persbericht, dat er ook gezocht wordt naar alternatieve locaties voor de windmolens.

Filmpje

Op de website tegenwindvoorthuizen.nl staat dat het actiecomité niet tegen duurzaamheid is. Maar wel tegen de voorgenomen locatie in Zeumeren. Ook is er een filmpje te zien waarin de windmolens virtueel in het landschap worden geplaatst.