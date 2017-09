Rode Kruis help Sint Maarten, ook vanuit Barneveld

Barneveld - Het Rode Kruis, afdeling Barneveld start in januari 2018 een extra EHBO-groep, naast de reeds bestaande jeugd- en vrijwilligersgroepen, die ook ingezet worden voor noodhulp bij evenementen, zoals de Ballonfiësta, afgelopen zomer.

Via de inzet bij evenementen, wordt de EHBO pas goed in de praktijk gebracht. Vrijwilligers met een EHBO-diploma, die ook de wekelijkse herhalingslessen volgen kunnen zich zelfs opgeven voor internationale noodhulp zoals op Sint Maarten.

Catastrofale ramp

De catastrofe op Sint Maarten en de andere eilanden in het Caribisch gebied is nauwelijks te beschrijven. De omvang van de schade en het leed zijn enorm. Meer dan 1,2 miljoen mensen zijn getroffen door orkaan Irma. Een ramp binnen het Koninkrijk der Nederlanden, waar we ongelooflijk menselijk leed zien. En we zien tegelijkertijd vrijwilligers van lokale afdelingen van het Rode Kruis, die met hart en ziel de handen uit de mouwen steken.

Giro 5125

De lokale afdelingen van het Rode Kruis op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius doen hun uiterste best om hulp te verlenen, maar kunnen iedere steun vanuit Nederland gebruiken. Koning Willem Alexander, premier Rutten en minister Plasterk hebben de Nederlandse bevolking opgeroepen om de steun toch vooral via giro 5125 van het Rode Kruis te laten lopen. De publieke, commerciële en regionale omroepen hebben zich daar later bij aan gesloten. Vrijdag 15 september organiseren zij de actie Nederland helpt Sint Maarten.

Ook worden vanuit het Nationaal Rampenfonds gelden beschikbaar gesteld voor deze catastrofe ten behoeve va de wederopbouwfase.

Dubbel gevoel

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 september werd op de Dam in Amsterdam het 150 jarig bestaan van het Rode Kruis gevierd. Daarmee vierden we ook 150 jaar humanitaire noodhulp, en dat geeft een dubbel gevoel. Het is immers het verhaal van even zovele jaren menselijk lijden. Van de slachtoffers van de Frans Duitse oorlog tot die van de Watersnoodramp, of die op de dijk in Volendam. Het is het verhaal van de 60 miljoen ontheemden, op dit moment op de vlucht voor oorlog en geweld of droogte en gebrek.

Wat vieren we dus eigenlijk?

We vieren dat er altijd mensen zijn die bereid zijn anderen te helpen. We vieren menslievendheid. We vieren dat het in ons allemaal zit om een ander bij te staan. De een helpt daadwerkelijk, de ander doneert geld. Beide vormen van hulp zijn nodig."

Op zaterdag 9 september is op de Dam in Amsterdam met maar liefst 1400 deelnemers het nationaal record EHBO-lessen gebroken. Om zodoende nog meer mensen in nood te

kunnen helpen.

Giro 5125

De bewoners van Sint Maarten hebben dringend voedsel, schoon drinkwater en onderdak nodig. Het Rode Kruis is ontroerd over de enorme betrokkenheid van Nederlanders bij de slachtoffers. Nederland heeft tot nu toe 3,2 miljoen euro gestort op giro 5125 (IBAN nummer NL02 INGB 000 000 5125) voor de slachtoffers op Sint Maarten en de andere eilanden die zijn getroffen door orkaan Irma.



Nationale Actiedag op vrijdag 15 september – Help jij mee?

Op vrijdag 15 september wordt samen met de NPO een Nationale Actiedag georganiseerd om steun te betuigen en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers van orkaan Irma. Er komt een TV-actie van 21.20 – 22.10 uur bij NPO1 en op Radio 2 wordt de hele dag bericht over de actie. Vrijwilligers van het Rode Kruis bemensen het callcenter om telefonische vragen van het publiek te beantwoorden en de donaties af te handelen.

Nederland komt massaal in actie

Op de website van het Rode Kruis worden steeds meer acties aangemeld, zoals een vervroegde Sint Maarten lampionnenloop. In plaats van snoep wordt geld ingezameld om te doneren aan de slachtoffers. Het Rode Kruis roept Nederlanders op om bij te blijven dragen voor meer hulp.