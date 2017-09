Vliegroutes toch niet over Kootwijk

Kootwijk - De vliegroute vanaf vliegveld Lelystad over Kootwijk gaat niet door. Nadat onder meer gemeente Apeldoorn deze zomer aan de staatssecretaris had voorgesteld om deze route te gaan gebruiken in plaats van een route over vliegveld Teuge kwam onder meer 'Kootwijk Vooruit' in actie om dit te voorkomen.

De ChristenUnie deelden we de zorgen van 'Kootwijk Vooruit' en hebben het college van Burgemeester en Wethouders opgeroepen zich hier bij de provincie en bij het ministerie tegen te verzetten. Het college heeft dit vervolgens ook gedaan.

Drie redenen

"De route over Kootwijk was om drie redenen voor ons niet aanvaardbaar," schrijft de CU. Ten eerste zou het veel geluidsoverlast veroorzaken voor inwoners van Kootwijk en Garderen en in mindere mate voor Kootwijkerbroek en Voorthuizen. De vliegtuigen zouden namelijk erg laag, op 1800 meter hoogte, over komen. Ten tweede zou het veel vervuiling met zich mee brengen voor de natuur rond Kootwijk. En ten slotte zou dit ook negatief kunnen uitpakken voor de toeristische sector. Veel mensen komen hier juist vanwege de rust op vakantie.

Opgetogen

De ChristenUnie is opgetogen over het nieuws dat de staatssecretaris toch wil vasthouden aan vliegroutes boven Teuge, waar de vliegtuigen dan wel hoger gaan vliegen. "Dat betekent dat gemeente Barneveld toch ontzien wordt. Dit is goed nieuws voor de inwoners van de oostkant, goed nieuws voor de mooie natuur rond Kootwijk en goed nieuws voor de toeristische sector."