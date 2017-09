Hoeveel mooier kun je het hebben?

Soms zie je opeens iets dat je nooit meer vergeet en waar je hart sneller van gaat kloppen. Dit overkwam Theresa Donkervoort-Aelbers jaren geleden, bij Manege Zonder Drempels in Bennekom: een huifbed voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze was op slag verliefd en ze vergat het nooit meer.

Barneveld - "Het bleef altijd in mijn gedachten, maar pas dertien jaar later toen VVB (Voetbal Vereniging Barneveld) haar 75-jarig jubileum vierde, was er een kans. De vereniging wilde iets doen voor hun G-team, maar het mocht ook breder ingezet worden. Dit was een kans voor een huifbed. We gingen kijken bij HCA Klarenbeek die de huifbedden maakt. Daar keken ze me vreemd aan, ik kwam immers uit het niets. Ze raadden me aan om contact te zoeken met Tjeerd Boelsma van Manege De Burght. Daarmee kwamen een paar lijntjes bij elkaar."

Wat was het geval: de grondlegger en bedenker van het huifbedrijden, Johan Roelofsen, was op dat moment bezig bij het Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld om de opleiding huifbedrijden op te zetten. Maar voor een praktijklocatie had de school geen plek, daarvoor stapten ze naar Manege De Burght. VVB wilde wel het huifbed schenken aan de opleiding, als praktijklocatie werd de nieuwe plek van Manege De Burght aan de Valkseweg gekozen en Johan Roelofsen stelde daar zijn twee paarden voor het huifbedrijden ter beschikking.

"We deden talloze acties met VVB en het huifbed kwam er. Maar Johan was al erg ziek. Het was zijn wens dat het huifbedrijden gecertificeerd zou worden en in een van zijn laatste dagen beloofde ik hem dat ik alles wat ik bij machte had, in zou zetten om die opleiding te verwezenlijken. Want je kunt niet zomaar huifbedrijden, je moet weten wat je doet. Je werkt immers met mensen met vaak meervoudige en ernstige beperkingen. Johan overleed kort daarna. En zijn paardjes bleken niet geschikt, helaas. Tjeerd Boelsma ondersteunde ons en zei: jullie moeten gewoon zelf beginnen en dat hebben we gedaan."

Voorzitter of 'menneger'

De stichting, want die was er inmiddels, kocht twee Haflingers die nog moesten leren om onder het huifbed te lopen, maar het begin was er. En opeens was Theresa ook voorzitter. "Tot dan toe had ik dat nog nooit gedaan, ik had altijd een secretaresse functie, dat paste me beter. Maar hier was ik de kartrekker, dan rol je er vanzelf zo in. Ik leer zoveel. In de eerste plaats dat ik eigenlijk een menner ben en dat het me moeite kost om de leidsels uit handen te geven. In ons team noemen ze me nu de 'menneger', want paarden mennen kan ik niet. Ik heb ook geleerd om op anderen te vertrouwen. En als je merkt dat anderen je dragen, je helpen om je ideaal te verwezenlijken, dan gebeurt er zoiets moois. Dan stijgen we allemaal boven onszelf uit. Ondertussen hebben we het toch maar mooi gerealiseerd in Barneveld en dragen velen ons een warm hart toe. Hoeveel mooier kun je het hebben?"





Theresa: "Maar Alleen bezieling van jezelf is niet genoeg. Je moet het met elkaar als team doen, dat je het samen beleeft, dat is belangrijk. Daarbij moet je mensen datgene laten doen waar ze goed in zijn. Dan kom je veel verder dan wanneer je het allemaal alleen zou willen doen. En voor het huifbedrijden moet je verder komen."

huifbedrijdenbarneveld.nl



Voorzitters zijn er in soorten en maten en in deze rubriek laten we ze aan het woord. Deze week vertelt Theresa Donkervoort-Aelbers over haar passie: het huifbedrijden van de Stichting Huifbedrijden Barneveld. Weet u een geschikte voorzitter, die zijn of haar werk vrijwillig doet, stuur dan een mail naar jvdwil@gmail.com.