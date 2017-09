Blijft PEC in het linkerrijtje?

PEC Zwolle speelt vanavond al een sleutelwedstrijd in deze nog jonge competitie. Bij winst heeft het team van John van 't Schip een lekkere plek in het linker rijtje veroverd en met tien uit vijf kijk je heel anders tegen de rest van het seizoen aan, dan wanneer je na vanavond vanuit het rechter rijtje voortaan meer naar onderen dan naar boven kijkt.



Van 't Schip heeft er wel vertrouwen in. Vóór de interlandreeks van het Nederlands elftal speelde zijn team een par prima wedstrijden. De uit tegen Ajax leverde een gecalculeerd verlies op. Maar voor de vijfde keer op rij start PEC vanavond met dezelfde elf basisspelers.begint hij voor de vijfde keer op rij met dezelfde elf.



Voor Heracles is Van 't Schip niet bang. Hij beseft dat Heracles een directe concurrent is, en weet ook dat de Heraclieden prima spel speelden tegen Ajax en Feyenoord. "Maar wij spelen thuis!" voegt Van 't Schip toe.

PEC - Heracles start om 20.45 uur.

