PEC pakt drie punten, maar dat was kantje boord

PEC Zwolle heeft zaterdagavond met 2-1 van Heracles gewonnen, de Zwollenaren waren ook sterker, maar 90 minuten geconcentreerd de opdracht bvan trainer Van 't Schip uitvoeren, dat lijkt toch net een beetje veel.



"We wisten dat ze fanatiek uit de startblokken zouden komen", zei John van 't Schip een maandje terug toen FC Twente op bezoek was, "dus had ik opdracht gegeven ze direct bij de strot te grijpen." Dat had hij zijn team niet meegegeven tegen Heracles. De eerste vier minuten waren voor Heracles.



Maar toen ineens een counter over links met Mokhtar als eindstation. Bram Castro zag er niet goed uit: 1-0. En daarna kwam Heracles er even niet meer aan te pas. Vooral Younes Namli bleek aan de rechterzijde een plaaggeest voor de Heraclesverdediging.



Gaandeweg die eerste helft zag je de hand van Van 't Schip meer en meer terug in het spel van PEC. Altijd rustig blijven, je niet bezig houden met de scheidsrechter. Logische looplijnen kiezen en daarbij niet naast de tegenstander om het harst lopen, maar er vooral vóórlangs snijden.



Koppel die discipline aan het technisch en tactisch vernuft van spelers als Namli, Thomas, Mokhtar en Ehizibue, en je bent zo maar een suptopper.



De tweede helft begon als een copy van de eerste: Heracles kwam fanatiek uit de startblokken, verscheen een enkele keer in de zestien van PEC, maar dat zakte na vijf minuutjes dan weer in. Dat leek niet eens zo zeer de verdienste van PEC, eerder was het onkunde van de Heraclieden. Het lijkt er zelfs op dat een iets meer aandringende tegenstander wél met meer succes Zwolle kan verlaten. Maar Heracles, dat overigens in een foeilelijk zwart tenue speelde, ontbeerde die kwaliteit.



Een kwartier voor tijd draaide Heracles de duimschroeven weer wat aan, en dan wankelt Zwolle ook gelijk. Een speler als Mokhtar loopt dan de kantjes er wat af en hij kreeg dan ook 'een flinke schoer door de benen' van zijn verdedigers. Monteiro scoorde uit een vrije trap op de rand van de zestien, een vrije trap als gevolg van die pressie.



Maar ja, als diezelfde Mokhtar vijf minuten voor tijd de 2-1 binnen legt, dan neem je zo'n jongen niks meer kwalijk natuurlijk. Dan wordt ie zelfs man of the match.