Een beterschapskaartje voor onze Burgervader!

Zoals u wellicht al gehoord en gelezen heeft is onze Burgemeester Van Dijk vorige week gevallen, moet zich nu in de rolstoel en op krukken verplaatsen en staat hem nog een operatie aan zijn geamputeerde been te wachten.



Barneveld - Renzo en Mariska Kok uit Barneveld hebben een kaartenactie op touw gezet. Het lijkt hen een hartverwarmend gebaar om onze trouwe, altijd actieve, sociale, het hart op de juiste plaats hebbende burgervader te verrassen en hem een hart onder de riem te steken met heel veel kaarten van inwoners, organisatoren van grote evenementen in Barneveld, kerken, verzorgingshuizen, scholen, bedrijven enz. uit zijn gemeente Barneveld.

Door oproepjes in de kranten en op Social Media begint de kaartenstroom, maar ook tekeningen van scholen op gang te komen. De familie Kok gaat alle kaarten bij elkaar verzamelen en hopen dan uiteindelijk heel veel kaarten aan onze burgemeester te overhandigen.

Er zijn 2 mogelijkheden om de kaart in te leveren:

- Als er een kaart voor de burgemeester gekocht, geschreven en ingeleverd wordt bij de Evangelische boekwinkel De Wedloop (Kapteijnstraat 3, Barneveld), dan ontvangt u 50% korting op de kaart en het scheelt ook nog eens verzendkosten!

- Maar de kaart mag ook gestuurd of ingeleverd worden bij de Familie Kok

Adres:Burgemeester J.W.A. van Dijk, p/a Fam. Kok, Hackfortlaan 21, 3771 XB Barneveld