Omgaan met veranderende rol

BARNEVELD - IJsbrand Snoeij, net voorzitter af van Coöperatie Boer en Zorg en nu voorzitter Stichting DEB (Duurzame Energie Barneveld). Hij zit op z'n gemak op de bank, samen met de hond Veron, terwijl hij toch even aarzelend was over het interview. Dat is zijn aard: bescheiden, rustig en als het zover is genieten met overgave. Dit komt ook tot uiting in al zijn functies.

"De Coöperatie Boer en Zorg is een samenwerking van zorgboerderijen in Midden en Oost Nederland. Vanaf dat we, Caroline en ik, zelf een zorgboerderij hebben, heb ik dit initiatief gestimuleerd. In de pioniersfase ben ik voorzitter geworden. Dan pak je aan, je bent zelf goed op de hoogte van wat er speelt en is een hands-on mentaliteit nodig. Later is een directeur aangesteld die je de verantwoordelijkheid toevertrouwt. Dan moet je meer afstand nemen, als bestuur en als voorzitter. Dat is wel even moeilijk geweest voor mij, net als het afscheid. Het is toch een beetje je kind waarmee we turbulente tijden meemaakten. De verantwoordelijkheid voor de zorg kwam bij de gemeente te liggen en ging gelijk gepaard met bezuinigingen. Het welzijn van mensen kwam terug in een samenleving waarin we allemaal participeren. Dit nieuwe speelveld gaf veel onrust en zorgde ook bij zorgboeren voor veel onzekerheid. Hadden wij nog wel bestaansrecht? Deden we er nog wel toe? Een moeilijke maar ook leerzame periode waar je uiteindelijk met elkaar weer sterker uitkomt." Het betekende een andere koers voor het bestuur, het aanboren van nieuwe creativiteit en opnieuw het coöperatieve gedachtegoed, de wijze waarop je met elkaar samen wilt werken, uitdenken. "Dat gold ook voor ons werk hier in 't Paradijs. Wat me vooral bijstaat is het goede gevoel dat je er toch doorheen komt met elkaar. Nu leven we in veel rustiger vaarwater en heb ik afscheid genomen als voorzitter. Goed leiderschap betekent ook dat je om moet kunnen gaan met een veranderende rol. Soms is na verloop van tijd een ander type voorzitter of bestuur nodig. En misschien ben ik ook meer iemand voor een pioniersfase, niet voor als het allemaal al goed loopt." IJsbrand houdt van verschillende soorten mensen om hem heen en zoekt verrassend genoeg tegenstellingen in zijn team. "Je hebt een samenstelling van bestuursleden nodig die elkaar een spiegel voor kunnen houden. Ik werk graag met 'countervailing power', een gezond samenspel. Je moet elkaar scherp houden in een bestuur, zeker als het om maatschappelijke belangen gaat. En dat samenspel organiseer je als voorzitter. Ik werk graag met profielen voor bestuursleden en kijk daarbij ook naar de kwaliteiten van mensen en wat nodig is op basis van een visie. Daarmee ben je samen meer dan de som van de afzonderlijke delen. Ik beoog mensen in hun kracht te zetten. Een goed bestuurder moet ook kunnen reflecteren op zichzelf, dat kan alleen als balans hebt in je leven. Want als je zelf niet in balans bent, is het lastig om met een ander in rust te praten." DEB is nu in een pioniersfase, het is met elkaar bouwen aan betrokkenheid, kennis en ervaring, innovatie en business op het gebied van duurzame energie. "Mijn passie ligt daar, ook vanwege toekomstige generaties. Met hofd, handen en hart bezig zijn met limit en duurzaamheid past bij me. Het vraagt veel visie, want de oplossingen zijn niet altijd voor d hand liggend. het is ingewikkeld."