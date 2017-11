Wens gaat in vervulling

BARNEVELD - Al jarenlang had een aantal dagbestedingsgroepen van stichting De Rozelaar een grote wens; ze wilden graag een Acticomm voor hun cliënten. Die wens ging in vervulling dankzij een gift van het Rabofonds, SamenUniek (diaconale werkgroep voor mensen met een beperking) en dankzij de opbrengst van een collecte van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barneveld. Vandaag werd de Acticomm officieel in gebruik genomen en werd de cheque van het Rabofonds overhandigt aan cliënten en begeleiders van De Rozelaar. De Acticomm is een speciaal ontwikkeld computersysteem voor mensen waarbij 'normaal computeren' niet lukt, zoals met een ernstig meervoudige beperking. De Acticomm is een uniek communicatiehulpmiddel met touchscreen, verwerkt in een veilig meubel dat verrijdbaar en in hoogte in te stellen is. Met dit communicatiehulpmiddel kunnen mensen die een ernstige beperking hebben op een plezierige en uitdagende manier nieuwe dingen leren. De Acticomm geeft meer eigen regie. Stichting De Rozelaar biedt identiteitsgebonden zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.