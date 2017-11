gezinsvoorstelling met ridderverhalen in theater

BARNEVELD - Op zaterdag 21 oktober houdt De Harmonie Barneveld een gezinsvoorstelling voor alle leeftijden: het Barnevelds Ridderconcert. Tijdens het evenement zal een aantal ridderverhalen de revue passeren.

Barneveldse kinderboekenschrijfster Dieta Malestein heeft speciaal voor het Barnevelds Ridderconcert delen uit haar boek "Kogels door de kerktoren" bewerkt. Dit verhaal zal worden voorgelezen, ondersteund door muziek van het Barnevelds Philharmonisch Orkest. Mede dankzij de steun van Fonds1845 is het Barnevelds Ridderconcert voor iedereen gratis toegankelijk, kaartjes moeten wel van tevoren worden gereserveerd via www.schaffelaartheater.nl. Het concert begint om 16.00 uur in het Schaffelaartheater te Barneveld.

Extra voorstellingen

Maar bij genoeg animo worden er om 19.00 uur en 14.00 uur extra voorstellingen gepland. Het belooft een echt familie-evenement te worden: voor de mooist verklede kleine ridders of jonkvrouwen is er een mooie prijs.

Muziektheater

De Harmonie Barneveld heeft besloten om, ondanks het annuleren van het muziektheaterspektakel over Jan van Schaffelaar, met het Barnevelds Ridderconcert op zaterdag 21 oktober tóch een eerbetoon aan de historische figuur te organiseren voor heel Barneveld.