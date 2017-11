Concert in Bethelkerk

BARNEVELD - Het Rehobothkoor o.l.v. Ton Burgering en het Rehobothkinderkoor o.l.v. Anita Melissen uit Kootwijkerbroek houden gezamenlijk met het Garder mannenkoor o.l.v. Sjaak van Wijngaarden uit Garderen een Reformatieconcert.

Het concert word gehouden in de Bethelkerk aan de Groen van Prinstererlaan 2 te Barneveld. Op 21 oktober. Het thema voor deze avond is de Reformatie. Medewerkenden aan deze avond zijn: Vioolkwartet : Parlando. Orgel: Hans van de Glind bij de Rehobothkoren en Jan Post bij het Garder Mannenkoor. De piano word bespeelt door Ton Burgering. Het concert vangt aan om 19.30 uur. De kerk is open om 19.00 uur. De toegang is gratis. Er worden collectes gehouden. Voor info zie de site: www.rehobothkoor.nl en www.gardermannenkoor.