Nieuw dorpshuis met sportzaal

GARDEREN - Binnenkort start het ontwerpproces voor het nieuwe dorpshuis met een sportzaal aan de Koningsweg in Garderen. Plaatselijk Belang Garderen, toekomstige gebruikers en inwoners worden hierbij betrokken om tot een zo goed mogelijk ontwerp voor Garderen te komen. Doelstelling is dat de nieuwe accommodatie in de zomer van 2019 opengaat voor gebruik.

De gemeente heeft GAJ-VBW architecten uit Arnhem opdracht gegeven om een schetsontwerp te maken voor het nieuwe dorpshuis en de sportzaal. Het schetsontwerp geeft een indruk van de functies (wat komt erin?) en de uitstraling (hoe gaat het eruit zien?) van het gebouw. Het maken van het schetsontwerp zal de komende maanden in overleg met gebruikers en inwoners plaatsvinden en loopt volgens een aantal stappen.

Allereerst gaat de architect de komende tijd in zogenaamde ontwerpsessies met enkele gebruikers aan de slag om een eerste schetsontwerp voor het nieuwe dorpshuis en de sportzaal te maken. Daarna wil de gemeente dit eerste schetsontwerp op een inloopavond aan de inwoners en andere belangstellenden van Garderen laten zien en bespreken. Halverwege december verwacht de gemeente deze inloopavond te kunnen organiseren. De exacte datum van deze inloopavond is nu nog niet bekend. Om de bouw van het dorpshuis en de sportzaal aan de Koningsweg mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het doorlopen van de noodzakelijke procedures hiervoor gaat enkele maanden duren. Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure, het afronden van de ontwerpfase en het krijgen van de nodige vergunningen, kan dan na de zomer van 2018 de bouw van het dorpshuis en de sportzaal door Van de Kolk starten. De verwachting is dan dat het nieuwe dorpshuis en de sportzaal voor de zomer van 2019 geopend kan worden. Tenminste, als de bouw dan geen vertraging heeft opgelopen. Een strenge winter kan voor vertraging zorgen. Het dorpshuis met sportzaal in Garderen.



Het dorpshuis krijgt meerdere ruimtes die door de gebruikers op verschillende manieren zijn te gebruiken. Allerlei activiteiten kunnen er een plekje krijgen: bestaande en nieuwe. Voorop staat dat het een centrale, actieve en sociale ontmoetingsplek in Garderen moet worden. De sportzaal wordt 15 bij 24 meter (en 7 meter vrije hoogte). Dit is 1,5 keer groter dan de huidige zaal. De schoolkinderen gaan er gymmen voor het bewegingsonderwijs.