Muziekvereniging nog springlevend

VOORTHUIZEN - De fanatieke muziekvereniging Crescendo uit Voorthuizen bestaat bijna 110 jaar. Door de jonge aanwas, geprofessionaliseerde opleiding en het geplande concert in het Schaffelaartheater bloeit de vereniging op. "Dat Crescendo het al zo lang volgehouden heeft is bijzonder", vertelt voorzitter Gert-Jan van de Kuilen (45). Sterker nog: "We zijn springlevend."

Dertien nieuwe jonge leden kwamen het afgelopen jaar binnen bij Crescendo. Het resultaat van een project waarbij de muziekvereniging langs basisscholen in de buurt gaat om les te geven. Van de Kuilen: "De kinderen vinden het super en ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken. Want dat is het: ze moeten ermee in aanraking komen." Een belangrijke uitdaging voor de muziekvereniging blijft namelijk het aantrekken van leden. Volgens de voorzitter kiezen kinderen tegenwoordig vaker voor sport dan voor muziek. "Opgroeien met muziek is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling", stelt hij. "Onderzoeken wijzen uit dat dat een positieve invloed kan hebben op schoolprestaties, omdat de hersenen beter worden ontwikkeld door het praktisch leren nadenken. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar dat moet niet de reden zijn om ermee te beginnen. In de eerste plaats is het een leuke hobby." Door de nieuwe groep leerlingen is er binnenkort weer ruimte voor een opstapgroep. In totaal zijn er 75 leden, verdeeld onder verschillende orkesten. Ook zijn er zeven goede muzikanten bijgekomen, en als klap op de vuurpijl heeft het Rabofonds een es-bas een baritonsaxofoon gedoneerd. De muziekvereniging heeft in 110 jaar tijd veel moeten doorstaan en een grote ontwikkeling meegemaakt, met ups en downs. "Ze heeft bijvoorbeeld twee wereldoorlogen meegemaakt, waarin er een jaar niet gerepeteerd kon worden. De maatschappij, en dus ook de vereniging, is in al die jaren steeds veranderd, maar het samenspel en het doel om alles eraan te doen om de vereniging te laten bestaan is altijd gebleven." Zelf kwam Van de Kuilen erbij toen hij 22 was, leerde trombone spelen en zag in de voorbijgaande jaren dat de vereniging een goede overlevingsstrategie heeft: dicht bij haar kern blijven. "We willen muziek op niveau maken. Daar doen we het voor. Als we het vooral voor het bier drinken en oliebollen verkopen zouden doen en daarnaast nog wat toeteren, dan overleeft de vereniging het niet." In februari organiseert Crescendo haar verjaardag. Ook wordt in maart weer een lenteconcert gegeven, en in de zomer en het najaar wordt de verjaardag nogmaals gevierd met concerten en activiteiten. Maar eerst focussen de muzikanten zich op het concert zaterdag 9 december in het Schaffelaartheater.