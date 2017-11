Even op adem komen met een maatje

BARNEVELD - Jos Janssen heeft vasculaire dementie en misschien een beginstadium van de Ziekte van Parkinson. Niet dat hij oud is, integendeel, hij is pas 59 jaar. Een stevige diagnose waar je niet vrolijk van wordt, zou je zeggen. Maar Jos is een tevreden en opgewekt mens die geniet van de dingen die het leven hem biedt.

"De diagnose is in 2015 vastgesteld. Lang daarvoor was er al 'iets'. En het vervelende van 'iets' is dat de medici van alles gaan zoeken. Dan voel je ook je leven beetje bij beetje uit je handen glippen. Ik had een mooie baan bij de MOBA, een fantastisch bedrijf. Ze boden me alternatief werk aan, maar ik hield het niet meer vol. Dat is wel afscheid nemen, dat je niet meer kunt werken terwijl ik nog zo jong was. In die begintijd kon ik ook erg moeilijk alleen in huis zijn. Ze probeerden allerlei medicijnen op me uit, dat moet ook wel, maar ik werd er niet vrolijker van. Dat was voor Irma, mijn vrouw, wel moeilijk, want zij durfde me niet alleen te laten. Maar nu, na de diagnose, ben ik redelijk goed in balans." Irma Janssen: "Ik werkte toen nog maar ik werd er eigenlijk heel onrustig van. Ruim anderhalf jaar geleden kregen we contact met Maartje, het maatje voor Jos. De casemanager dementie en de coördinator van Welzijn Barneveld hebben dat voor ons geregeld. Het is bedoeld als gezelligheid voor Jos maar zeker ook om mij te ontlasten. Nu komt Maartje of Annie, het andere maatje, elke dinsdag en dat is voor mij zeker een verademing. Even niet de zorg hebben, even op een ander kunnen vertrouwen. Dinsdag is de vrije dag van Jos, de andere weekdagen gaat hij naar de Lisidunahof in Leusden, naar een groep voor jong-dementerenden. Dat vond ik eerst moeilijk, alsof ik hem weg deed. Maar zelf vindt hij het erg leuk." Jos zit er instemmend bij te knikken, hij houdt van de regelmaat en vindt het gezellig daar. Maartje had bij Welzijn Barneveld een cursus gevolgd voor maatjes voor mensen met dementie. "Ik kom hier graag en dan ga ik iets doen met Jos. Vaak fietsen met de duofiets die ik huur bij Nebo+, als het slecht weer is doen we spelletjes. Annie doet weer andere dingen, zoals balspelen en gymoefeningen. Als er een noodgeval is, ben ik er ook. Maar gelukkig hebben Jos en Irma een grote familie die veel komt helpen, zelfs al wonen ze ver van Barneveld. Ik hoor nu ook een beetje bij de familie."

Gratis cursus

Geïnspireerd door het verhaal van Jos en Irma Janssen en hun maatje Maartje? Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met mensen met dementie, is er een speciale gratis cursus van Welzijn Barneveld.