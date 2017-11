Samen duisternis in

BARNEVELD - Samen met andere kinderen in het donker wandelen. Dat kan met de nachtwachter op 4 november.



Deze avontuurlijke tocht voor kinderen van 7 tot 12 jaar start om 19.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Deelname kost 5 euro voor leden van Natuurmonumenten en 8 euro voor niet-leden. Let op: vooraf aanmelden is noodzakelijk, www.natuurmonumenten.nl/activiteiten of telefoon 035 - 655 99 55. De Nachtwachter laat verstokte dagmensen kennismaken met de nacht van Planken Wambuis. Als 'ervaringsdeskundige' kan de nachtwachter dat als geen ander. Een potje Nachtsel en een flesje Nachtwater spelen een belangrijke rol in de voorbereiding op de ontmoeting met de nacht. Foto: Peter de Krom.