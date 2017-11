BARNEVELD - "Ik ben met open armen ontvangen in Barneveld. Maar ik sta zelf ook met open armen. Iedereen is hier welkom en dat voelen de mensen." Robert de Bergh, eigenaar van Pandje 9, de tattooshop van Barneveld, zwaait even naar de buren, oudere mensen die tegenover Pandje 9 wonen. Ze zwaaien enthousiast terug. Met zijn maatje Michael staat hij regelmatig in het gangetje bij zijn zaak om een praatje te maken met iedereen die langskomt.

En hij praat zo graag dat je op slag al je vooroordelen vergeet. Want Robert ziet er wel 'anders' uit: een grote man, vol met tatoeages, een stevige baard, nogal imponerend dus. Een doetje is hij zeker niet, maar wel mens in hart en nieren. En kunstenaar.

Juist daardoor is elke tatoeage die hij maakt als een cadeautje voor zijn gasten. "Hier komen mensen met een verhaal, vaak heel emotioneel. Een tatoeage zet je niet zomaar, daar zit altijd wat achter, zeker als je bij mij komt. Want hier heb je niet een keuze uit allemaal mooie tekeningen, nee, ik maak speciaal voor jou een tekening die jouw verhaal symboliseert.



Vaak is het een verlies van een dierbare, oud of jong, die mensen hier brengt. Vaak ook is het de liefde of de geboorte van nieuw leven. Ze willen dan iets voor altijd met zich meedragen. Maar ik kan pas iets maken als ze me hun verhaal vertellen. Dat combineer ik met mijn passie: het tekenen. Daarmee wordt het een uniek sieraad met een totaal eigen betekenis voor de drager."

Robert is nu ruim een jaar in Barneveld. Ook hij kwam vanwege de liefde waarmee hij balans vond in zijn leven. "Hier in Barneveld heb ik geleerd dat het mijn roeping is om mensen gelukkig te maken. Dat het zo goed zou gaan heb ik nooit durven dromen. Maar de mensen hier waarderen mij om hoe ik ben, dat voel ik in elke zenuw.



En ik heb honger om te praten, om echt contact te hebben. Daarom ook kan ik achter de verhalen van de mensen kijken, kan ik me laten raken en daarmee vertalen wat ze graag willen. Het verbaast me zelf ook vaak dat ik dit kan. Maar het is een geweldig gevoel als iemand hier met een stille of openlijke traan zit te genieten van een tattoo, als ik voel dat het echt betekenis heeft en dat ik dat mocht uitvoeren. Daar krijg ik wel een kick van."

